Eugen Tomac, după negocierile cu PSD:”Am găsit deschidere în ceea ce privește obiectivele majore”

Sursă: Realitatea PLUS

Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze un nou guvern, a declarat luni, după negocierile cu conducerea PSD, că a găsit deschidere din partea social-democraților în ceea ce privește obiectivele majore ale României.

”Mă bucur că am găsit deschidere în ceea ce privește prioritățile majore ale României ce țin de implementarea obiectivelor asumate în PNRR, obiectivul de accedere în OCDE și evident, nevoia de a continua mai departe programele importante și eficiente ce țin de repornirea economiei”, a declarat Eugen Tomac.

Premierul desemnat a subliniat că le-a dat asigurări social-democraților că guvernul său nu le va impune românilor noi taxe și impozite.

”Am discutat despre nevoia de a fi atenți în ceea ce privește procesul de relanasare economică și grijile pe care le au românii cu privire la taxare și impozite. Evident că nu este momentul să ne hazardăm pe această direcție și am asigurat conducerea PSD că guvernul pe care îl propun va fi extrem de prudent și atent astfel încât românii să nu mai simtă noi poveri sau biruri, pentru că relansarea economică înseamnă să tratăm cu multă seriozitate și ca un partener mediul de afaceri”, a mai spus acesta.

Totodată, Eugen Tomac a lansat un apel către toate partidele, cerând responsabilitate și deschidere la dialog.

”Îmi doresc ca, în acest moment tensionat pentru societate, să rămânem echilibrați, deschiși la dialog și soluții. Apelul meu, în continuare, către toate partidele este la responsabilitate, pentru că România are în acest moment nevoie de un guvern capabil să ia decizii și să păstreze direcția pe care țara și-a asumat-o: direcția prooccidentală, pentru că suntem o națiune cu vocație pro-europeană. Mizez foarte mult pe sprijinul tuturor partidelor afiliate familiilor europene și care și-au demonstrat, în fapt, atașamentul față de parteneriatul transatlantic. Sper ca decizia pe care domniile lor o vor lua să fie în acord cu aceste obiective pe care ni le-am asumat”, a mai spus Tomac.