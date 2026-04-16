Anevrismele de mici dimensiuni sunt monitorizate prin investigații periodice, conform recomandărilor medicului. Când acestea depășesc anumite dimensiuni sau cresc brusc în diametru, tratamentul devine obligatoriu. Modern, intervenția pentru anevrismul de aortă abdominală este realizată minim invaziv, pe cale endovasculară. Procedura EVAR utilizează o endoproteză pentru a reface peretele arterial, excluzând totodată din circulație anevrismul, eliminând astfel riscului de rupere. Fiind o procedură minim invazivă, avantajele pentru pacienți sunt semnificative, de la incizii foarte mici, risc redus de complicații, până la spitalizare de scurtă durată și recuperare rapidă.

Aflați mai mult despre tratamentul anevrismului de aortă abdominală, când este indicat și cum este realizată procedura EVAR, de la Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiologie, șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR.

