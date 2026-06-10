Pontaj electronic obligatoriu în spitalele publice: Medicii și asistenții, monitorizați la secundă la intrarea și ieșirea din tură

Sursă: Realitatea.Net

O nouă inițiativă legislativă propune introducerea obligatorie a sistemelor de pontaj electronic pentru tot personalul medico-sanitar din spitalele de stat. Măsura, menită să elimine abaterile de la programul de lucru și să asigure o transparență totală a orelor de gardă, va obliga cadrele medicale să își înregistreze digital prezența atât la începutul, cât și la finalul fiecărui schimb.

Un nou proiect de lege propune măsuri drastice pentru monitorizarea prezenței personalului medico-sanitar din spitalele publice din România. Inițiativa legislativă prevede obligativitatea instalării unor sisteme avansate de pontaj electronic, scopul principal fiind combaterea absenteismului și stoparea fenomenului prin care cadrele medicale părăsesc unitățile de stat în timpul programului pentru a lucra în clinicile private.

Nerespectarea noilor reglementări va atrage sancțiuni financiare severe atât pentru instituțiile medicale, cât și direct pentru managerii de spitale.

Ce prevede proiectul: Cum va funcționa sistemul de pontaj electronic?

Conform documentului, toate spitalele publice vor fi obligate să implementeze un sistem electronic de evidență a prezenței, definit ca un „ansamblu de echipamente și aplicații informatice care permit identificarea unică a persoanei și înregistrarea automată a momentelor de intrare și ieșire”.

Principalele cerințe tehnice și administrative ale proiectului:

Monitorizare completă: Echipamentele vor înregistra automat ora de începere și de finalizare a programului, calculând cu exactitate timpul efectiv lucrat de fiecare angajat.

Arhivarea datelor: Spitalele vor fi obligate să păstreze jurnalele de acces (log-urile de pontaj) pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

Audit anual obligatoriu: Evidența electronică va fi supusă anual unui audit tehnic și funcțional, iar rapoartele finale vor fi transmise direct către Ministerul Sănătății.

Acces la control: Datele stocate vor putea fi consultate în orice moment de autoritățile de control și de organismele de audit abilitate.

Managerii spitalelor publice vor purta întreaga răspundere legală pentru achiziția, funcționarea și mentenanța zilnică a acestor sisteme digitale.

Parlamentarii acuză: Medicii fug la privat în timpul orelor de program la stat

Inițiatorii legii își justifică demersul prin numeroasele sesizări din spațiul public legate de nerespectarea programului de lucru de către personalul medical remunerat din fonduri publice.

„În spațiul public au fost semnalate, în mod repetat, situații în care personal medical angajat în unități sanitare publice nu respectă programul de lucru stabilit prin contractul individual de muncă, desfășurând concomitent activități în unități sanitare private”, reclamă parlamentarii în expunerea de motive.

Conform aleșilor, lipsa unui mecanism standardizat și obligatoriu de monitorizare electronică face ca verificarea prezenței fizice la patul bolnavului să fie aproape imposibilă în prezent, bazându-se pe condici de prezență clasice, ușor de falsificat.

Impactul direct asupra pacienților din sistemul public

Inițiatorii atrag atenția că actualele practici aduc prejudicii majore cetățenilor și bugetului de stat, generând următoarele consecințe negative:

Afectarea gravă a accesului pacienților la servicii medicale în spitalele de stat; Diminuarea calității actului medical din cauza lipsei de personal la orele de vârf; Utilizarea ineficientă a banilor publici alocați pentru salariile și sporurile medicilor; Imposibilitatea managementului de a verifica obiectiv dacă obligațiile de serviciu au fost îndeplinite.

Amenzi de până la 100.000 de lei pentru manageri și spitale

Pentru a garanta aplicarea legii, proiectul introduce sancțiuni financiare dure pentru unitățile sanitare și conducerile acestora care refuză digitalizarea pontajului sau utilizează sistemul doar „pe hârtie”.

Dacă proiectul de lege va trece de votul Parlamentului și va fi promulgat, spitalele publice vor avea la dispoziție un termen limitat pentru a achiziționa echipamentele de identificare unică (biometrice, cartele magnetice sau tehnologii similare) și pentru a le pune în funcțiune.