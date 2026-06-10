Vitamina asociată cu un risc mai mic de cancer de piele. Ce spun dermatologii

Atunci când este descoperit în faze incipiente, cancerul de piele are, în cele mai multe situații, șanse foarte bune de tratament și vindecare.

Chiar dacă protecția împotriva radiațiilor ultraviolete — prin folosirea hainelor adecvate și a cremelor cu SPF — rămâne esențială pentru prevenirea acestei afecțiuni, cercetări publicate în revista JAMA Dermatology indică și o altă posibilă metodă de reducere a riscului: creșterea aportului unei vitamine frecvent întâlnite în alimentație.

Vitamina asociată cu un risc mai mic de cancer de piele

Studiul menționat sugerează că nicotinamida, o formă a vitaminei B3, ar putea reduce probabilitatea apariției a două tipuri de cancer cutanat. Medicii o recomandă deja, din 2015, persoanelor care au avut anterior cancer de piele, după ce cercetările au arătat că poate scădea riscul de recidivă.

Cercetarea publicată în JAMA Dermatology a analizat datele a 33.833 de participanți. Cei care au luat câte 500 mg de nicotinamidă de două ori pe zi, pentru o perioadă mai mare de o lună, au înregistrat un risc redus cu aproximativ 14% de a dezvolta cancer de piele. În plus, în cazul pacienților cu antecedente oncologice cutanate, riscul de reapariție a scăzut până la 54%.

Specialista Jenna Queller explică faptul că vitamina B3, sub forma nicotinamidei, sprijină capacitatea pielii de a repara deteriorările ADN-ului cauzate de expunerea la radiațiile UV. Aceste radiații pot afecta materialul genetic celular și pot diminua rezervele de energie ale celulelor, ceea ce favorizează apariția cancerului cutanat.

„Nicotinamida ajută la refacerea energiei celulare și susține procesele naturale de reparare a ADN-ului din piele”, precizează aceasta.

La rândul său, Lauren Rimoin subliniază că vitamina B3 poate contribui la reducerea riscului și prin întărirea răspunsului imunitar local al pielii, ajutând organismul să identifice și să elimine celulele cu potențial cancerigen.

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Beneficii suplimentare pentru piele

Pe lângă efectele studiate în prevenția cancerului, vitamina B3 este cunoscută și pentru alte beneficii dermatologice.

„Niacinamida este un ingredient frecvent întâlnit în produsele de îngrijire a pielii, deoarece ajută la întărirea barierei cutanate, reduce inflamația și roșeața și poate ameliora acneea”, explică specialiștii.

Surse alimentare de vitamina B3

Vitamina B3 se regăsește în numeroase alimente obișnuite. Potrivit dermatologului Danny Guo, surse importante includ carnea de vită, porc, pui și pește. De asemenea, nucile, semințele, arahidele, leguminoasele și cerealele integrale sunt bogate în acest nutrient. Multe produse fortificate, precum cerealele pentru micul dejun, contribuie la aportul zilnic.

Pentru cei interesați de suplimente, doza utilizată în studiile cu efecte benefice este de 500 mg de două ori pe zi. Totuși, specialistul atrage atenția că nu există dovezi că dozele mai mari ar oferi protecție suplimentară.

„Nu recomand creșterea dozelor peste cele studiate, deoarece beneficiile suplimentare nu au fost demonstrate”, precizează acesta.

În același timp, dr. Rimoin avertizează că un consum excesiv de vitamina B3 poate fi asociat cu riscuri cardiovasculare, inclusiv infarct sau accident vascular cerebral.

Alte metode importante de prevenire

Chiar dacă există dovezi privind rolul nicotinamidei în reducerea riscului de cancer de piele, specialiștii insistă că suplimentele nu trebuie considerate o strategie principală de protecție.

Acestea pot fi doar o măsură complementară, nu un înlocuitor al comportamentelor preventive esențiale.

Potrivit dr. Queller, cea mai eficientă protecție rămâne evitarea expunerii excesive la soare: utilizarea zilnică a cremelor cu spectru larg și SPF minim 30, căutarea zonelor de umbră în intervalele cu radiație UV intensă, purtarea hainelor protectoare, a pălăriilor și ochelarilor de soare, precum și evitarea solarului.

De asemenea, controalele dermatologice regulate sunt foarte importante, mai ales pentru persoanele cu antecedente de cancer de piele sau expunere frecventă la soare.

În general, cancerul cutanat are un prognostic favorabil atunci când este diagnosticat precoce.

Odată cu venirea sezonului cald, protecția împotriva radiațiilor UV devine și mai importantă. Aplicarea corectă a cremei solare și alegerea unei îmbrăcăminți adecvate sunt măsuri simple, dar esențiale.

Vitamina B3 poate avea un rol adjuvant, însă nu trebuie să înlocuiască niciodată protecția solară.