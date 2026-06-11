Proveniența milioanelor ținute la secret de Makaveli. Influencerul i-a turnat pe colaboratori ca să scape de acuzații -SURSE

Sursă: Realitatea PLUS

Noi detalii ies la iveală din dosarul de evaziune fiscală în care Alexandru Zidaru, zis Makaveli, a fost reținut pentru 24 de ore. Influencerul este acuzat că ar fi ascuns venituri de peste 3,3 milioane de lei obținute din activitatea sa în mediul online și ar fi adus, astfel, un prejudiciu statului român de aproximativ 600.000 de lei. Potrivit unor surse din anchetă, o parte din milioanele ținute la secret de Zidaru ar fi provenit de la fugarul Sebastian Ghiță. Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere mogulului refugiat la Belgrad despre aceste acuzații, însă până acum nu a oferit un răspuns.

Makaveli a fost săltat de mascați joi, încă de la primele ore ale dimineții, și a fost dus la audieri. La scurt timp după ce a ajuns în fața polițiștilor, acesta a acuzat stări de rău și a fost transportat de urgență la spital, sub escortă. Totuși, medicii de la Spitalul Floreasca l-au externat imediat, susținând, potrivit surselor Realitatea PLUS, că nu are nimic și că doar s-a prefăcut.

Influencerul este anchetat într-un dosar de evaziune fiscală, iar în același caz mai sunt cercetate și alte trei persoane care ar fi făcut parte din rețeaua acestuia.

Între timp, au apărut și informații incendiare despre sumele uriașe pe care Makaveli ar fi vrut să le ascundă și să nu le declare la stat.

Potrivit unor surse din anchetă, o parte din cei peste 3,3 milioane de lei ținuți la secret de influencer ar fi provenit de la fugarul Sebastian Ghiță.

Sursele menționate anterior spun că Makaveli s-ar fi folosit, în comiterea infracțiunilor, de datele personale ale celorlalte trei persoane vizate de anchetatori.

Pentru a ascunde sursa sumelor uriașe, Zidaru ar fi adus bani în țară prin conturile colaboratorilor săi, spun aceleași surse.

Alexandru Zidaru ar fi ascuns, în mod repetat, și nu ar fi declarat veniturile încasate din activitatea de creator de conținut pe platformele de socializare și, astfel, ar fi provocat statului un prejudiciu de peste 570 de mii de lei.

Sursele Realitatea PLUS spun că Makaveli le-ar fi denunțat pe celelalte persoane vizate în dosar imediat ce a ajuns în fața anchetatorilor, în încercarea de a scăpa de acuzațiile grave, deși el ar fi fost cel care coordona întreaga operațiune.

Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere lui Sebastian Ghiță cu privire la acuzațile privind banii pe care i-ar fi oferit lui Alexandru Zidaru, însă până în momentul publicării acestei știri nu a oferit un răspuns.