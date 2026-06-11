Problemele continuă pentru Cristian Pomohaci: arest preventiv și în al doilea dosar, decizii definitive

Cântărețul Cristian Pomohaci rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul referitor la infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, prin hotărâre definitivă a Tribunalului Mureș, după ce, în urmă cu o zi, Curtea de Apel Târgu Mureș a menținut definitiv și decizia de emitere a mandatului de arestare preventivă pentru 30 de zile în dosarul în care acesta este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc.

'La data de 5.06.2026 la secția penală a Tribunalului Mureș a fost înregistrată contestația împotriva încheierii penale a Judecătoriei Târgu Mureș din data de 4.06.2026, prin care s-a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile a unei persoane de sex masculin, cercetate sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni contra libertății și integrității sexuale (...). La data de 11.06.2026, în temeiul art. 4251 alin.7 punct 1 lit. b Cod Procedură Penală, raportat la art.204 Cod Procedură Penală, instanța a respins ca nefondată contestația formulată de inculpat împotriva încheierii penale a Judecătoriei Târgu Mureș din data de 4.06.2026, prin care s-a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, menținând ca legală și temeinică încheierea atacată. Hotărârea Tribunalului este definitivă', a informat, joi, Tribunalul Mureș, într-un comunicat de presă.



Miercuri, Curtea de Apel Târgu Mureș a respins contestația formulată de Cristian Pomohaci împotriva mandatului de arestare preventivă emis de Tribunalul Mureș, în dosarul în care acesta este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc.



Cele două dosare,de infracțiuni contra libertății și integrității sexuale și de trafic de droguri de mare risc, au fost deschise în urma perchezițiilor efectuate la două dintre locuințele cântărețului, în urmă cu o săptămână, ocazie cu care a fost găsită o cantitate de 20 de grame de drog de mare risc (3 CMC), precum și suma de aproape 2 milioane de euro, în diferite valute.