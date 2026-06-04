Pisica lui Karl Lagerfeld, moștenitoarea a 1.500.000 de lire sterline, a ajuns falită. Ce s-a întâmplat cu averea lăsată de designer

Ani la rând, numele lui Choupette a fost asociat cu luxul absolut. Felina adorată de celebrul creator de modă Karl Lagerfeld era prezentată drept una dintre cele mai bogate pisici din lume și, potrivit informațiilor apărute după moartea designerului, urma să beneficieze de o avere impresionantă. La șapte ani de la dispariția acestuia, realitatea pare însă cu totul alta.

Deși se vorbea despre milioane de dolari și despre un viitor lipsit de orice grijă, persoana care are acum grijă de celebrul animal susține că nici ea, nici pisica nu au primit vreun ban.

Averea uriașă care a ajuns în centrul unei dispute

După moartea lui Karl Lagerfeld, în 2019, presa internațională a relatat că designerul intenționa să lase o parte din averea sa impresionantă inclusiv pentru Choupette.

Situația s-a complicat însă rapid. Testamentul creatorului de modă a fost contestat în instanță, existând susțineri potrivit cărora acesta nu s-ar fi aflat în deplinătatea facultăților mintale în momentul redactării documentului prin care împărțea averea estimată la aproximativ 150 de milioane de dolari.

Pe lângă disputa juridică, a apărut și un alt obstacol major. Legislația franceză nu permite animalelor să moștenească direct bani sau proprietăți.

Cu toate acestea, Lagerfeld ar fi prevăzut separat o sumă de aproximativ 1,5 milioane de lire sterline destinată exclusiv întreținerii pisicii sale, pentru ca aceasta să își poată continua viața în condițiile luxoase cu care fusese obișnuită.

De la avioane private la probleme financiare

Ani la rând, Choupette a dus o existență desprinsă din revistele de lux. Pisica birmaneză cu ochi albaștri călătorea cu avionul privat, beneficia de atenție permanentă și avea chiar și un bucătar personal.

După dispariția lui Lagerfeld, felina a rămas în grija fostei sale menajere, Françoise Caçote.

Recent, aceasta a dezvăluit pentru publicația The Atlantic că situația este foarte diferită de ceea ce și-au imaginat mulți.

„Nu am primit absolut nimic”, a declarat Françoise Cacote, care a fost devotata menajeră franceză a lui Lagerfeld.

Femeia spune că, în prezent, este nevoită să muncească pentru a putea susține cheltuielile necesare îngrijirii animalului.

„Lucrez cu jumătate de normă pentru a o întreține”, a spus ea pentru revista Atlantic.

Lupta juridică pentru respectarea dorințelor lui Lagerfeld

Potrivit lui Françoise Caçote, problema este departe de a fi încheiată, iar ea încearcă în continuare să obțină ceea ce consideră că i s-ar fi cuvenit lui Choupette conform dorințelor exprimate de Karl Lagerfeld.

„A trebuit să angajez avocați scumpi pentru a revendica moștenirea în numele meu și pentru a mă asigura că dorințele lui Karl sunt respectate în mod corespunzător.

În timp ce lucrurile se rezolvă, fac tot posibilul să-i onorez dorințele, mai ales ca Choupette să nu ducă lipsă de nimic. Aceasta este prioritatea mea principală. Pe lângă faptul că am grijă de ea, lucrez cu jumătate de normă pentru a o întreține. Primește toată dragostea, atenția și grija de care are nevoie.

Cel mai important lucru este că este fericită, înconjurată de dragoste și afecțiune și protejată așa cum și-ar fi dorit Karl. Rămânem speranți că situația se va rezolva într-o zi pe cale pașnică”, a transmis cea care încearcă să-i respecte dorința lui Karl Lagerfeld.

Presiunea de a avea grijă de cea mai faimoasă pisică din lume

În cadrul aceluiași interviu, femeia care se ocupă de Choupette a vorbit și despre responsabilitatea pe care o simte în fiecare zi.

„Întotdeauna mi-e teamă să fiu judecată”.

Cu toate acestea, spune că principalul lucru care contează este starea animalului.

„Ceea ce știu sigur este că Choupette e fericită acasă, și asta e important”, a spus fosta menajeră a lui Karl Lagerfeld.

Cum a ajuns Choupette în viața celebrului designer

Povestea dintre Karl Lagerfeld și celebra felină a început în vara anului 2011. În august acel an, designerul a acceptat să aibă grijă de pisică pentru o perioadă scurtă.

Inițial, Choupette îi aparținea modelului Baptiste Giabiconi. Acesta urma să plece într-o călătorie și i-a încredințat animalul lui Lagerfeld până la întoarcere.

Între timp însă, creatorul de modă s-a atașat atât de mult de pisică încât aceasta a rămas definitiv alături de el, devenind unul dintre cele mai cunoscute animale de companie din lumea modei și o prezență constantă în viața designerului până la moartea sa, în 2019.