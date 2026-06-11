Doliu în lumea muzicii de petrecere din România. A murit saxofonistul Memis Selciuc, după ce i s-a făcut rău la un eveniment

Sursă: Realitatea.Net

Lumea muzicii de petrecere din România este în doliu după moartea fulgerătoare a cunoscutului saxofonist Memis Selciuc. Artistul, apreciat de colegi și de public pentru talentul său și prezența scenică deosebită, s-a stins din viață la aproximativ 50 de ani, lăsând în urmă o familie îndurerată și doi copii.

Vestea tragică a căzut ca un trăsnet peste comunitatea artistică, numeroși interpreți și instrumentiști exprimându-și șocul și regretul pe rețelele de socializare.

I s-a făcut rău după ce a cântat la un eveniment

Potrivit informațiilor apărute în mediul online, Memis Selciuc ar fi participat în cursul zilei la un eveniment unde a urcat pe scenă și a cântat alături de colegii săi. După prestația artistică, artistului i s-ar fi făcut rău, iar acesta s-ar fi prăbușit.

Cei prezenți au încercat să îi acorde ajutor, însă, din păcate, saxofonistul nu a mai putut fi salvat. Primele informații indică faptul că decesul ar fi survenit în urma unui infarct.

Mesaje sfâșietoare din partea colegilor de breaslă

După anunțul morții sale, rețelele sociale s-au umplut de mesaje de adio și omagii din partea celor care l-au cunoscut și au împărțit scena cu el de-a lungul anilor.

Unul dintre colegii săi a transmis un mesaj emoționant, mărturisind că în urmă cu doar câteva ore cântau împreună la același eveniment.

„Nu pot să cred așa ceva... Acum câteva ore eram lângă tine pe scenă. Dumnezeu să te odihnească în pace! Te voi păstra în inima și sufletul meu tot restul vieții mele. Selciuc, legendă!”, a scris acesta.

Un alt mesaj devenit viral spune simplu și dureros:

„Astăzi a fost ultima ta cântare... Astăzi a plecat o stea. Dumnezeu să te ierte!”

În contextul tragediei, mai multe persoane au cerut public să fie respectată memoria artistului și suferința familiei sale.

Un apropiat a criticat distribuirea pe internet a imaginilor surprinse după momentul în care saxofonistul s-a prăbușit, considerând că acestea reprezintă o lipsă de respect față de cei rămași în urmă.

„Omul acesta are familie, are copii și oameni care îl iubesc. Gândiți-vă ce simt cei apropiați când văd astfel de imagini. Dacă l-ați respectat cu adevărat, păstrați-i demnitatea”, a transmis acesta.

Un artist apreciat și un mentor pentru generațiile tinere

Pe lângă activitatea sa artistică, Memis Selciuc era apreciat și pentru sprijinul oferit tinerilor muzicieni. Mulți dintre cei care au avut ocazia să lucreze alături de el au vorbit despre sfaturile, răbdarea și experiența pe care le împărtășea cu generozitate.

„Ai fost pentru mine mai mult decât un mare saxofonist. Ai fost un om deosebit, de la care am avut multe de învățat. Îți voi purta mereu recunoștință și respect. Drum lin către ceruri, maestre!” , a scris unul dintre discipolii săi.

Moartea lui Memis Selciuc lasă un gol uriaș în lumea muzicii de petrecere și în sufletele celor care l-au cunoscut.