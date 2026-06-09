Doliu în fotbal: un tânăr sportiv a murit la doar 27 de ani după ce a făcut cancer la genunchi

Sursă: Realitatea.Net

Lumea fotbalului este în doliu după moartea prematură a lui Ben Aziz Zagré, fost internațional din Burkina Faso, care s-a stins din viață la vârsta de doar 27 de ani. Sportivul s-a confruntat în ultimii ani cu o formă gravă de cancer la genunchi, boală care l-a obligat să renunțe la cariera profesionistă.

Vestea decesului a fost confirmată de fostul său club, Esbjerg fB, din Danemarca, care a transmis un mesaj emoționant în memoria jucătorului.

„Cu profundă tristețe am aflat despre dispariția fostului nostru fundaș Ben Aziz Zagré, la numai 27 de ani”, au transmis reprezentanții clubului danez. Fotbalistul a evoluat pentru Esbjerg începând cu anul 2018, perioadă în care a bifat mai multe apariții pentru prima echipă.

Carieră întreruptă de o boală nemiloasă

Considerat unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale, Ben Aziz Zagré și-a continuat parcursul profesional în mai multe campionate europene. În februarie 2024, fundașul a semnat cu formația rusă Șinik Iaroslavl, echipă din liga secundă.

Evoluțiile sale au fost apreciate atât de suporteri, cât și de conducerea clubului, fiind desemnat cel mai bun jucător al echipei în sezonul 2024-2025. În acea perioadă, fotbalistul a disputat 31 de meciuri în toate competițiile și a avut un rol important în defensiva formației.

Problemele de sănătate aveau însă să îi schimbe radical destinul. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, Zagré a fost diagnosticat cu o tumoră la nivelul genunchiului și a trecut printr-o intervenție chirurgicală în aprilie 2025 pentru îndepărtarea acesteia.

În ciuda tratamentelor și a eforturilor de recuperare, boala a continuat să avanseze, iar în vara anului trecut fotbalistul a fost nevoit să își încheie cariera sportivă.

Mesaje emoționante după dispariția fotbalistului

Moartea lui Ben Aziz Zagré a generat numeroase reacții în lumea fotbalului african și european. Printre cei care i-au adus un ultim omagiu se numără și internaționalul din Burkina Faso, Mohamed Konaté.

Atacantul, care evoluează în campionatul Rusiei, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, amintind de lupta îndelungată pe care fostul său coleg a dus-o împotriva bolii.

„Odihnește-te în pace, frate. Ai luptat cu toate puterile tale împotriva acestei boli atât de mult timp”, a scris Konaté.

Dispariția lui Ben Aziz Zagré reprezintă o pierdere dureroasă pentru fotbalul din Burkina Faso, dar și pentru toți cei care l-au cunoscut și apreciat de-a lungul carierei sale. La doar 27 de ani, fundașul lasă în urmă amintirea unui sportiv talentat, a cărui carieră a fost curmată mult prea devreme de o boală nemiloasă.