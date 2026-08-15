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Conflict violent înainte de meciul Rapid-Dinamo între suporteri, la stația de metrou Basarab: au intervenit jandarmii FOTO&VIDEO

Ciocnire între suporteri/ Captură video

Ciocnire între suporteri/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 aug. 2026, 21:15
Actualizat15 aug. 2026, 21:30

Un conflict între mai mulți suporteri a izbucnit, sâmbătă seară, la ieșirea din stația de metrou Basarab, înaintea meciului Rapid-Dinamo. Jandarmii au intervenit pentru aplanarea incidentului, iar un suporter al echipei oaspete a fost dus la o secție de poliție pentru verificări.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, incidentul a avut loc în timpul deplasării suporterilor dinamoviști către stadion.

Jandarmii au intervenit imediat și au reușit să calmeze spiritele în scurt timp. După ce situația s-a liniștit, suporterii și-au continuat drumul spre stadion.

Ciocnire metrou/ Captură video

„Jandarmii aflați în dispozitiv au intervenit prompt pentru aplanarea conflictului și restabilirea ordinii publice. Situația a fost calmată într-un timp scurt, iar deplasarea suporterilor către stadion a fost reluată în condiții de siguranță. Jandarmeria Capitalei menține permanent dispozitivele de ordine și siguranță publică în zona stadionului și pe traseele de deplasare ale suporterilor, pentru prevenirea și descurajarea oricăror incidente”, precizează Jandarmeria.

După incident, unul dintre suporterii echipei oaspete a fost dus la secția de poliție, oamenii legii urmând să stabilească ce s-a întâmplat și ce măsuri sunt necesare.

Meciul Rapid-Dinamo are loc sâmbătă seară, iar forțele de ordine au suplimentat dispozitivele de securitate în zona stadionului și pe traseele folosite de suporteri.

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