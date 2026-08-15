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Social· 1 min citire
Conflict violent înainte de meciul Rapid-Dinamo între suporteri, la stația de metrou Basarab: au intervenit jandarmii FOTO&VIDEO
Ciocnire între suporteri/ Captură video
Publicat15 aug. 2026, 21:15
Actualizat15 aug. 2026, 21:30
Un conflict între mai mulți suporteri a izbucnit, sâmbătă seară, la ieșirea din stația de metrou Basarab, înaintea meciului Rapid-Dinamo. Jandarmii au intervenit pentru aplanarea incidentului, iar un suporter al echipei oaspete a fost dus la o secție de poliție pentru verificări.
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