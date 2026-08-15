Turistă, coborâtă de salvamontiști de pe un traseu dificil din Piatra Craiului: "Un apel făcut la timp poate face diferenţa"

Publicat 15 aug. 2026, 22:04 Actualizat 15 aug. 2026, 22:05

O turistă care a acuzat stări de greață, amețeli și o stare generală precară în timpul urcării spre Vârful Turnu, din Masivul Piatra Craiului, a fost coborâtă în siguranță de salvamontiști. Intervenția a avut loc sâmbătă, după ce femeia a cerut ajutor încă de la primele semne că se simte rău.

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