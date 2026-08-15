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Turistă, coborâtă de salvamontiști de pe un traseu dificil din Piatra Craiului: "Un apel făcut la timp poate face diferenţa"

Operațiune salvare munte/ Salvamont Zărnești

Operațiune salvare munte/ Salvamont Zărnești

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 aug. 2026, 22:04
Actualizat15 aug. 2026, 22:05

O turistă care a acuzat stări de greață, amețeli și o stare generală precară în timpul urcării spre Vârful Turnu, din Masivul Piatra Craiului, a fost coborâtă în siguranță de salvamontiști. Intervenția a avut loc sâmbătă, după ce femeia a cerut ajutor încă de la primele semne că se simte rău.

Salvamontiștii din Zărnești au fost solicitați prin Dispeceratul Național Salvamont pentru a interveni în cazul turistei, ale cărei probleme de sănătate aveau cauze necunoscute. Inițial, salvatorii au luat în calcul retragerea pe traseul Lehmann, care pornește de la Cabana Curmătura și ajunge în creasta Pietrei Craiului. După localizarea exactă a turistei și evaluarea condițiilor din teren, salvamontiștii au ales o altă variantă pentru coborârea acesteia.

Coborâre cu coarda pe traseul accidentat

„În urma localizării precise şi a evaluării situaţiei din teren, am ales însă varianta unei coborâri în condiţii controlate, folosind coarda în sistem de «short roping». Pentru siguranţa persoanei, salvatorii au asigurat inclusiv echipamentul necesar - ham şi cască”, au transmis sâmbătă salvamontiștii într-un mesaj pe Facebook.

Echipa de intervenție a fost formată din doi salvatori montani de la Salvamont Zărnești. Unul dintre ei se afla deja în apropierea Vârfului Turnu, pe creastă, într-o tură de weekend, iar celălalt a venit de la Baza de Formare din Prăpăstiile Zărneștilor. Acțiunea s-a încheiat fără probleme, iar turista a fost coborâtă în siguranță de pe traseul dificil.

Salvamont: „Un apel făcut la timp poate face diferenţa”

Salvamontiștii atrag atenția că solicitarea ajutorului încă de la primele semne de îngrijorare poate scurta semnificativ timpul de intervenție și poate preveni agravarea unei situații în teren.

„Acţiunea s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi, graţie faptului că apelul a fost făcut încă de la primele semne de îngrijorare, situaţia a putut fi gestionată corect, cu timpi de reacţie foarte scurţi. Un exemplu în plus că, în zona montană, un apel făcut la timp poate face diferenţa”, au mai transmis salvamontiștii.

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