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Social· 2 min citire
Turistă, coborâtă de salvamontiști de pe un traseu dificil din Piatra Craiului: "Un apel făcut la timp poate face diferenţa"
Operațiune salvare munte/ Salvamont Zărnești
Publicat15 aug. 2026, 22:04
Actualizat15 aug. 2026, 22:05
O turistă care a acuzat stări de greață, amețeli și o stare generală precară în timpul urcării spre Vârful Turnu, din Masivul Piatra Craiului, a fost coborâtă în siguranță de salvamontiști. Intervenția a avut loc sâmbătă, după ce femeia a cerut ajutor încă de la primele semne că se simte rău.
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