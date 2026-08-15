Accident pe centura Timișoarei: motociclist și pasageră, răniți după impactul cu un autocar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 19:11

Un motociclist și pasagera sa au fost răniți, sâmbătă seară, după ce motocicleta pe care se aflau a fost lovită de un autocar, la urcarea pe centura ocolitoare a municipiului Timișoara. Cele două victime au fost transportate la spital, fiind conștiente și cooperante. Nicio persoană aflată în autocar nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

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