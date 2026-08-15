Patru răniți și trafic blocat după un accident pe DN 2F, în județul Bacău

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 17:04

Patru persoane au fost rănite, sâmbătă după-amiază, într-un accident produs pe DN 2F Bacău-Vaslui, în zona localității Plopana, județul Bacău. În urma coliziunii dintre două autoturisme, traficul rutier a fost oprit temporar.

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