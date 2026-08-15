Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Patru răniți și trafic blocat după un accident pe DN 2F, în județul Bacău

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 17:04

Patru persoane au fost rănite, sâmbătă după-amiază, într-un accident produs pe DN 2F Bacău-Vaslui, în zona localității Plopana, județul Bacău. În urma coliziunii dintre două autoturisme, traficul rutier a fost oprit temporar.

Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române informează că accidentul s-a produs pe DN 2F, în zona localității Plopana.

În urma impactului dintre cele două autoturisme, patru persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Traficul rutier în zonă este întrerupt temporar, iar polițiștii rutieri estimează că circulația va fi reluată după ora 17:30.

Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident bacaubacauraniti accident bacautrafic blocat

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe