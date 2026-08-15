lZiua Marinei. Parada Forțelor Navale Române, transmisă în direct pe Realitatea Plus | LIVE

Peste 3.500 de militari români și străini, zeci de nave, ambarcațiuni și aeronave de luptă participă astăzi la cel mai mare spectacol naval al anului. Desfășurarea impresionantă de forțe de pe litoral este transmisă în direct, de la ora 9:30, într-o Ediție Specială la Realitatea Plus.
UPDATE 09:42 - Militarii au luat poziție pentru a începe defilarea.
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului aduce pe faleza din Constanța un spectacol militar impresionant, cu ocazia împlinirii a 124 de ani de la prima ediție a Zilei Marinei. Ediția din acest an se desfășoară simultan în șase orașe, însă punctul central al festivităților rămâne litoralul, unde mii de spectatori sunt așteptați să urmărească manevrele de pe mare și din aer.
Desfășurarea de forțe include peste 3.500 de militari români și aliați, susținuți de o flotă masivă: mai mult de jumătate de sută de ambarcațiuni și nave militare, dintre care 42 aparțin Marinei Române, alături de echipamente ale partenerilor internaționali. Cerul va fi survolat de 15 aparate de zbor, printre care se numără avioane de vânătoare F-18 și aeronave de patrulare din Spania și Franța.
Noutatea absolută din acest an este prezentarea a două tehnică navale proaspăt intrate în dotarea armatei române: corveta 261 și vânătorul de mine M271, ambele pregătite să își demonstreze capacitățile operaționale. Programul demonstrativ debutează la ora 10:00 și include tehnică blindată amfibie și piese de artilerie. Festivitățile se vor încheia târziu în noapte, cu defilarea festivă a militarilor purtând torțe aprinse, de la faleza din Constanța până în Piața Ovidiu, în acompaniamentul fanfarei militare.
Programul evenimentelor de la malul mării
- Ridicarea pailionului, geacului și marelui pavoaz.
- Deschiderea oficială a festivităților de către Șeful Statului Major al Forțelor Navale.
- Cuvântul persoanelor oficiale.
- Retragearea Gărzii de onoare.
- Oficierea serviciului religios și depunerea de ancore și flori pe mare.
- Sosirea alaiului Zeului Neptun.
- Salutul de deschidere.
- Exercițiu de inserție elemente de cercetare diversiune.
- Exercițiu lupta antimină.
- Exercițiu respingere atacurilor aviației.
- Exercițiu căutarea și atacul submarinului inamic.
- Exercițiu de respingere a desatului maritim.
- Exercițiu de combatere a migrației ilegale pe mare și defilare F221 cu simulare apuntare Elicopter IAR 330 Puma Naval și căutare și salvare pe mare.