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Pelerinaj la Mănăstirea Nicula: mii de credincioşi au mers pe jos de la Gherla pentru icoana făcătoare de minuni

Pelerinaj la Mănăstirea Nicula

Pelerinaj la Mănăstirea Nicula

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 22:51

Mii de credincioşi au participat, vineri, la tradiţionalul pelerinaj de la Mănăstirea Nicula, care precede praznicul Adormirii Maicii Domnului. Pelerinii au străbătut pe jos drumul de la Gherla până la cunoscutul lăcaş de cult din judeţul Cluj, unde mulţi vin pentru a se ruga la icoana Maicii Domnului, considerată făcătoare de minuni.

Coloana de credincioşi, condusă de preoţi, a plecat de la Biserica „Sfântul Nicolae” din Gherla şi a parcurs pe jos un traseu de aproximativ şapte kilometri, până la biserica de lemn, monument istoric, aflată în incinta Mănăstirii Nicula.

Drumul credincioşilor: 7 kilometri pe jos de la Gherla la Nicula

Pe drum, pelerinii s-au oprit la Mănăstirea „Sfinţii 40 de Mucenici” – Memorialul Gherla, unde s-au rugat pentru odihna sufletelor celor care au pătimit în închisorile regimului comunist.

Au mai avut loc opriri şi în faţa bisericilor şi troiţelor aflate de-a lungul traseului. Pelerinajul s-a încheiat cu înconjurarea bisericii de lemn din incinta mănăstirii.

Programul liturgic continuă, vineri seară, cu Vecernia, iar la ora 21:30, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică şi aşezată pe Altarul de vară. De la ora 22:00 vor fi oficiate Utrenia şi Prohodul Maicii Domnului, iar după miezul nopţii este programată procesiunea cu icoana în jurul bisericii mari a mănăstirii.

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