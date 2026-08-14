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Pelerinaj la Mănăstirea Nicula: mii de credincioşi au mers pe jos de la Gherla pentru icoana făcătoare de minuni
Pelerinaj la Mănăstirea Nicula
Mii de credincioşi au participat, vineri, la tradiţionalul pelerinaj de la Mănăstirea Nicula, care precede praznicul Adormirii Maicii Domnului. Pelerinii au străbătut pe jos drumul de la Gherla până la cunoscutul lăcaş de cult din judeţul Cluj, unde mulţi vin pentru a se ruga la icoana Maicii Domnului, considerată făcătoare de minuni.
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