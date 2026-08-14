Marian Godină, reclamat la Poliție din cauza unei fotografii cu fiicele sale: conflict cu un ONG

Publicat 14 aug. 2026, 19:58 Sursă Realitatea PLUS

E război total între Marian Godină și un ONG! Polițistul Marian Godină a fost chemat la poliție, după o reclamație a care îi vizează propriile fiice. Reprezentanții acestuia au sesizat parchetul pentru infracțiunea de „Rele tratamente aplicate minorului”. Totul a plecat de la o poză postată de Marian Godină în care își transporta cele două fetițe pe bicicletă.

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