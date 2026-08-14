Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Marian Godină, reclamat la Poliție din cauza unei fotografii cu fiicele sale: conflict cu un ONG

Marian Godină

Marian Godină

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 19:58
SursăRealitatea PLUS

E război total între Marian Godină și un ONG! Polițistul Marian Godină a fost chemat la poliție, după o reclamație a care îi vizează propriile fiice. Reprezentanții acestuia au sesizat parchetul pentru infracțiunea de „Rele tratamente aplicate minorului”. Totul a plecat de la o poză postată de Marian Godină în care își transporta cele două fetițe pe bicicletă.

Marian Godină a fost chemat la Poliție, pentru a da o declarație, ca urmare a sesizării unui ONG. Reprezentanții acestuia susțin că polițistul influencer și-a pus fiicele în primejdie pentru că a mers alături de ele pe bicicletă. Totul a plecat de la o poză postată de Marian Godină pe rețelele sociale.

Marian Godină a reacționat pe rețelele sociale și le-a transmis urmăritorilor săi că, în opinia lui, nu a încălcat legea cu nimic.

"În ceea ce privește presupusa contravenție, după 11 ani în care am lucrat la Rutieră, știu foarte bine cum se constată și se sancționează contravențiile rutiere. Și în niciun caz nu e posibil așa, după o poză. Așadar nu e posibil legal să fiu sancționat. Mai mult, dacă aș fi vrut să caut portițe, aș fi putut spune foarte simplu: „Am pus copiii pe bicicletă doar pentru fotografie, nu am circulat cu ele.” Numai că nu am spus asta. Pentru că nu sunt vreun golănaș care, atunci când este întrebat despre propriile fapte, începe să inventeze explicații doar ca să scape. Da, circul cu fetele pe bicicletă așa. Le place enorm și mie îmi place să le plimb. Eu consider că nu încalc legea", a transmis influencerul.

Nu este prima dispută dintre Marian Godină și ONG-ul respectiv. Polițistul influencer a transmis că reprezentanții acestuia l-au reclamat în mai multe locuri în privința veniturilor sale. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Marian Godinaongpolitiecopii godinabicicleta

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe