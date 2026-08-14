Un bărbat din Târgu Mureș a fost reținut după ce a împușcat mortal o pisică. Arma era deținută legal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 19:40

Un bărbat în vârstă de 67 de ani, din Târgu Mureș, a fost reținut de polițiști după ce ar fi ucis o pisică folosind o armă neletală cu aer comprimat. Arma se afla în posesia sa în mod legal, însă utilizarea acesteia în circumstanțele investigate de anchetatori reprezintă, potrivit poliției, o faptă penală.

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