Un bărbat din Târgu Mureș a fost reținut după ce a împușcat mortal o pisică. Arma era deținută legal

Un bărbat în vârstă de 67 de ani, din Târgu Mureș, a fost reținut de polițiști după ce ar fi ucis o pisică folosind o armă neletală cu aer comprimat. Arma se afla în posesia sa în mod legal, însă utilizarea acesteia în circumstanțele investigate de anchetatori reprezintă, potrivit poliției, o faptă penală.
Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Mureș au dispus vineri reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, în timp ce ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a murit animalul.
Polițiștii au pornit ancheta după apariția unor imagini pe internet
Cazul a intrat în atenția anchetatorilor încă din luna februarie a acestui an. Polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce pe o rețea de socializare au fost publicate imagini cu trupul neînsuflețit al pisicii.
Fotografiile au ridicat suspiciuni că animalul fusese împușcat, astfel că polițiștii au început verificările pentru identificarea persoanei responsabile și stabilirea modului în care pisica fusese ucisă.
Investigația a fost desfășurată sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș.
„Anchetatorii s-au sesizat din oficiu încă din luna februarie a acestui an, după ce pe o rețea de socializare au fost publicate imagini cu cadavrul felinei, existând suspiciuni clare că animalul fusese împuşcat. În urma investigaţiilor desfăşurate sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, s-a stabilit că pisica a fost ucisă cu proiectile trase dintr-o armă neletală cu aer comprimat, supusă autorizării. Deşi arma era deţinută în mod legal de suspect, utilizarea ei în acest context constituie o infracţiune gravă”, a precizat IPJ Mureş.
Arma a fost ridicată de polițiști
La operațiune au participat și polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.
Aceștia au ridicat arma cu aer comprimat despre care anchetatorii au stabilit că ar fi fost folosită pentru împușcarea pisicii. Arma urmează să fie analizată în cadrul cercetărilor pentru documentarea faptelor.
Deși bărbatul avea dreptul să dețină arma, anchetatorii verifică folosirea acesteia în contextul în care animalul a fost ucis.
Bărbatul este cercetat pentru două infracțiuni
Polițiștii continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunilor de uciderea animalelor cu intenție, fără drept și uz de armă fără drept.
Ancheta urmărește documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost ucisă pisica.
După finalizarea verificărilor, urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun.