Tragedie la Volta a Portugal: un ciclist de 19 ani a murit în timpul cursei: accident fatal

Ciclistul britanic Finlay Tarling, în vârstă de 19 ani, a murit în urma unui accident produs în timpul etapei a opta a cursei Volta a Portugal, a anunțat vineri echipa sa. Potrivit televiziunii portugheze RTP, tânărul a fost lovit de o mașină care nu participa la competiție și circula din sens opus.
Accidentul fatal s-a produs în timpul cursei
Finlay Tarling, specialist în proba de contratimp și component al echipei NSN Development Team, a decedat în urma accidentului produs în etapa a opta a cursei Volta a Portugal.
Echipa sa a confirmat vestea printr-un mesaj în care și-a exprimat profunda durere.
„Cu inima îndurerată anunţăm astăzi decesul lui Finlay Tarling în cadrul cursei Volta a Portugal”, a transmis echipa NSN. „Fin era un membru foarte îndrăgit al echipei noastre, dar, mai presus de toate, era un fiu, un frate şi un prieten pentru foarte mulţi oameni. Ne va lipsi nespus de mult.”
Potrivit postului portughez RTP, Tarling a fost lovit de un autoturism care nu participa la cursă și care circula pe contrasens.
Cursa a fost neutralizată
În urma tragediei, organizatorii Volta a Portugal și Federația Portugheză de Ciclism au decis neutralizarea cursei până la sosirea în Fafe.
„Organizatorii cursei Volta a Portugal şi Federaţia Portugheză de Ciclism transmit condoleanţe sincere familiei lui Finlay Tarling, colegilor săi de echipă, echipei NSN Development Team, precum şi tuturor prietenilor şi celor dragi ai săi”, au transmis oficialii competiției.
Ceremonia de premiere programată pentru vineri a fost, de asemenea, anulată, ca semn de respect pentru ciclistul britanic.
„Având în vedere acest eveniment tragic, cursa va fi neutralizată până la sosirea în Fafe şi, ca semn de respect şi doliu, ceremonia de premiere programată pentru astăzi nu va mai avea loc”, au precizat organizatorii.
Mesaj de condoleanțe din partea președintelui Portugaliei
Moartea lui Finlay Tarling a provocat reacții și la nivelul conducerii Portugaliei. Președintele portughez Antonio Jose Seguro a transmis condoleanțe familiei și celor apropiați ciclistului.
Șeful statului a afirmat că moartea sportivului britanic „a cufundat plutonul, competiţia şi ţara gazdă în doliu”.
Tarling se alăturase anul trecut echipei NSN și era considerat un specialist în probele de contratimp. Dispariția sa la doar 19 ani a îndoliat lumea ciclismului și competiția portugheză.