Tragedie la Volta a Portugal: un ciclist de 19 ani a murit în timpul cursei: accident fatal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 21:06

Ciclistul britanic Finlay Tarling, în vârstă de 19 ani, a murit în urma unui accident produs în timpul etapei a opta a cursei Volta a Portugal, a anunțat vineri echipa sa. Potrivit televiziunii portugheze RTP, tânărul a fost lovit de o mașină care nu participa la competiție și circula din sens opus.

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