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Explozie în pasajul Băneasa din Capitală: mașină cuprinsă de flăcări, nor de fum uriaș deasupra zonei - FOTO/VIDEO

Incendiu în pasajul Băneasa

Incendiu în pasajul Băneasa

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 21:40
Actualizat14 aug. 2026, 21:41

Alertă vineri seară în pasajul Băneasa, după ce un autoturism a fost cuprins de flăcări și ulterior a explodat. Un nor dens de fum s-a ridicat deasupra zonei, iar pompierii au intervenit de urgență pentru lichidarea incendiului.

UPDATE

Incendiul a fost lichidat de pompieri în urmă cu câteva minute. Nu a fost raportată nicio victimă.

ȘTIRE INIȚIALĂ

O mașină a luat foc în pasajul Băneasa, iar flăcările au cuprins rapid întregul autoturism. Potrivit informațiilor de la fața locului, ulterior s-a produs și o explozie.

Explozie în pasajul Băneasa, mașină făcută scrum

Mai multe echipaje de pompieri au fost mobilizate pentru stingerea incendiului, iar în zonă se află și un echipaj de salvare. Autoturismul a fost distrus în totalitate de flăcări.

Deocamdată, nu se cunosc cauzele care au dus la izbucnirea incendiului și nici dacă există victime. Nu sunt informații, în acest moment, despre locul în care se afla șoferul mașinii în momentul producerii incidentului.

Intervenția autorităților este în desfășurare.

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