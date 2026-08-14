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Explozie în pasajul Băneasa din Capitală: mașină cuprinsă de flăcări, nor de fum uriaș deasupra zonei - FOTO/VIDEO
Incendiu în pasajul Băneasa
Publicat14 aug. 2026, 21:40
Actualizat14 aug. 2026, 21:41
Alertă vineri seară în pasajul Băneasa, după ce un autoturism a fost cuprins de flăcări și ulterior a explodat. Un nor dens de fum s-a ridicat deasupra zonei, iar pompierii au intervenit de urgență pentru lichidarea incendiului.
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