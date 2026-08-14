Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Tensiuni la Marea Neagră, în contextul războiului de la graniță. MApN: Situația nu crește riscul pentru populație
MApN
Ministerul Apărării Naționale transmite că, în acest moment, "nu există indicii privind o creștere a nivelului de risc pentru populația României", în contextul intensificării confruntărilor din zona Mării Negre și din apropierea frontierei țării. Instituția anunță că monitorizează permanent situația și că a intensificat măsurile de supraveghere și intervenție.
Citește și
- 22:51Pelerinaj la Mănăstirea Nicula: mii de credincioşi au mers pe jos de la Gherla pentru icoana făcătoare de minuni
- 22:24Vulnerabilitățile sistemului energetic românesc: cazul Cernavodă. România, incapabilă să păstreze energia produsă în plus
- 21:40Explozie în pasajul Băneasa din Capitală: mașină cuprinsă de flăcări, nor de fum uriaș deasupra zonei - FOTO/VIDEO
- 21:36Alertă de securitate: site-ul Apelor Române, folosit pentru un posibil atac de tip ClickFix
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News