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Tensiuni la Marea Neagră, în contextul războiului de la graniță. MApN: Situația nu crește riscul pentru populație

MApN

MApN

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 14 aug. 2026, 22:44

Ministerul Apărării Naționale transmite că, în acest moment, "nu există indicii privind o creștere a nivelului de risc pentru populația României", în contextul intensificării confruntărilor din zona Mării Negre și din apropierea frontierei țării. Instituția anunță că monitorizează permanent situația și că a intensificat măsurile de supraveghere și intervenție.

Într-un mesaj publicat vineri seară pe Facebook, Ministerul Apărării precizează că intensificarea confruntărilor din zona Mării Negre și din proximitatea frontierei României a dus, în ultimele zile, la creșterea numărului de intervenții și a măsurilor de monitorizare și supraveghere.

Potrivit MApN, "forțele și mijloacele aflate în serviciul de Poliție Aeriană, sistemele de supraveghere radar și structurile specializate sunt permanent pregătite să reacționeze în funcție de evoluția situației de securitate".

Fragmentele descoperite în România sunt verificate

Totodată, ministerul precizează că fragmentele identificate pe teritoriul României sunt cercetate de echipe specializate, în conformitate cu procedurile în vigoare. MApN subliniază însă că, în acest moment, "nu există indicii privind o creștere a nivelului de risc pentru populația României".

Măsurile de protecție sunt adaptate în funcție de situație

Ministerul Apărării Naționale afirmă că urmărește în permanență evoluțiile din proximitatea frontierelor și adaptează măsurile de protecție și intervenție în funcție de situația de securitate.

Mesajul vine în contextul intensificării confruntărilor din zona Mării Negre și al incidentelor care au determinat, în ultimele zile, intervenții și acțiuni suplimentare de monitorizare din partea structurilor MApN.

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