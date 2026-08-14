Tensiuni la Marea Neagră, în contextul războiului de la graniță. MApN: Situația nu crește riscul pentru populație

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 14 aug. 2026, 22:44

Ministerul Apărării Naționale transmite că, în acest moment, "nu există indicii privind o creștere a nivelului de risc pentru populația României", în contextul intensificării confruntărilor din zona Mării Negre și din apropierea frontierei țării. Instituția anunță că monitorizează permanent situația și că a intensificat măsurile de supraveghere și intervenție.

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