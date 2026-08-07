Nicușor Dan, după decizia Moody’s privind ratingul României:”Este rezultatul efortului instituțiilor, cetățenilor și mediului de afaceri”

Publicat 8 aug. 2026, 00:05 Actualizat 8 aug. 2026, 00:11

Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat, vineri seară, după ce agenţia de rating Moody’s a menţinut calificativul României la nivelul Baa3, în categoria recomandată investiţiilor. Şeful statului a apreciat că decizia reflectă progresele făcute de România în ultimul an pentru echilibrarea finanţelor publice, însă a subliniat că sunt necesare în continuare măsuri pentru reducerea cheltuielilor şi reluarea creşterii economice.

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