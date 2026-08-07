Nicușor Dan, după decizia Moody’s privind ratingul României:”Este rezultatul efortului instituțiilor, cetățenilor și mediului de afaceri”

Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat, vineri seară, după ce agenţia de rating Moody’s a menţinut calificativul României la nivelul Baa3, în categoria recomandată investiţiilor. Şeful statului a apreciat că decizia reflectă progresele făcute de România în ultimul an pentru echilibrarea finanţelor publice, însă a subliniat că sunt necesare în continuare măsuri pentru reducerea cheltuielilor şi reluarea creşterii economice.
”Mai avem mult de muncă în următoarea perioadă”
”Moody’s a confirmat pașii importanți pe care România i-a făcut în ultimul an ca să își echilibreze finanțele publice și să reducă cheltuielile.
Menținerea ratingului de țară în categoria „recomandat investițiilor” este, deopotrivă, rezultatul efortului institutional, al cetățenilor si al mediului de afaceri.
Evaluările agențiilor de rating nu sunt doar aprecieri tehnice, ci au impact asupra vieții tuturor, pentru că înseamnă costuri mai mici pentru împrumuturile statului, mai multă încredere pentru investitori și, implicit, șanse mai bune pentru investiții, dezvoltare și locuri de muncă”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.
Liderul de la Cotroceni a subliniat că ”totuși, perspectiva rămâne rezervată, pentru că mai avem mult de muncă în următoarea perioadă”.
”Este esențial ca România să revină la creștere economică”
De asemenea, Nicușor Dan a precizat că România trebuie să accelereze investițiile, să stimuleze mediul privat, să îmbunătățească managementul companiilor de stat și să asigure predictibilitate fiscală.
”Moody’s, ca și Fitch, pune accentul pe nevoia unui buget pentru 2027, agreat până la finalul acestui an, și a unor măsuri pentru limitarea creșterii cheltuielilor statului.
Este, totodată, esențial ca România să revină la creștere economică prin accelerarea investițiilor, stimularea mediului privat, management de calitate în companiile de stat și predictibilitate fiscală”, a menționat acesta.
”Obiectivele pot fi atinse doar dacă partidele renunță la agendele politice și la discursul electoral”
Cât despre aderarea la euro, șeful statului a afirmat că există un acord de principiu al partidelor pentru asumarea concretă a acestui obiectiv, dar că este un proces de durată, care necesită dezbateri și prioritizare.
”În privința aderării la euro, pentru că am văzut multe reacții, dar și dezinformări, există un acord de principiu al partidelor ca țara noastră să revină la o asumare concretă a acestui obiectiv, însă acesta este un proces de durată care trebuie prioritizat și în cadrul cǎruia vom face toate dezbaterile necesare.
Toate aceste obiective pot fi atinse doar dacă partidele renunță la agendele politice și la discursul electoral și lucrează pentru cetățenii care i-au ales.
Toate națiunile care progresează pun mai presus de orice siglă de partid interesul comun al oamenilor și al țării”, a afirmat șeful statului.
În plus, președintele a transmis că ”am încredere că România poate să ducă la bun sfârșit reformele asumate”.