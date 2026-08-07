Scufundarea primelor două barje din Dunăre se încheie vineri seară. Anunțul ministrului interimar al Apărării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 23:03

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că operaţiunea de scufundare a primelor două dintre cele patru barje destinate creşterii nivelului Dunării va fi finalizată vineri seară, după două amânări succesive.

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