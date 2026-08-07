Scufundarea primelor două barje din Dunăre se încheie vineri seară. Anunțul ministrului interimar al Apărării

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că operaţiunea de scufundare a primelor două dintre cele patru barje destinate creşterii nivelului Dunării va fi finalizată vineri seară, după două amânări succesive.
"Se termină astăzi scufundarea celor două barje”
"Se termină astăzi scufundarea celor două barje, sunt măsuri de siguranţă care sunt luate, s-a înclinat barja într-o parte, sunt curenţi, s-a încetinit, s-au modificat soluţiile de a fi legate două barje între ele, sunt măsuri ale specialiştilor care trebuie respectate", a afirmat, vineri seară, Radu Miruţă, aflat la locul operaţiunilor.
Miruţă a explicat că Ministerul Transporturilor duce la îndeplinire, prin Administraţia Fluvială a Dunării de Jos, soluţia propusă de specialiştii de la Administraţia Naţională Apele Române.
El a arătat că precipitaţiile care au început să cadă vineri nu sunt în bazinul Dunării, iar după ce va ploua în Austria ar dura aproape trei săptămâni până când efectele se vor vedea în albia Dunării pe teritoriul României.
Miruţă nu a putut da detalii cu privire la costurile operaţiunii de scufundare a barjelor, subliniind că, deşi este stare de alertă, a cerut celor implicaţi să dea dovadă de "transparenţă" în ceea ce priveşte cheltuielile.
„Am încredere în specialişti”
Întrebat dacă scufundarea barjelor nu va fi o problemă privind navigaţia pe Dunăre, el a răspuns: "Eu sunt specialist în reţele software - comunicaţii. Sunt nişte oameni care şi-au asumat cu propria pregătire profesională un raport ca de expertiză, un raport tehnic care a stat la baza şi hotărârii CNSU, care a stat la baza şi a etapelor, pasul unu - dinamitarea stâncii, pasul doi - scufundarea barjelor, dragarea la intersecţia braţelor Bala cu Dunărea Veche pentru a scădea rezistenţa hidraulică. Eu am încredere în specialişti, ducem la îndeplinire calculele pe care dumnealor le fac", a spus Miruţă.
Autorităţile continuă operaţiunile pentru scufundarea în Dunăre a celor patru barje încărcate – două la 500 de metri de intrarea în braţul Bala şi alte două în amonte, oblic faţă de direcţia curentului – pentru a forma două praguri artificiale menite să favorizeze redirecţionarea unei părţi din debit către Dunărea Veche, având ca scop limitarea scăderii nivelului apei în zona Centralei de la Cernavodă.
Potrivit specialiştilor, situaţia hidrologică rămâne dificilă, debitul Dunării la intrarea în ţară fiind, vineri, de 1.400 mc/s, un nou minim istoric, valoare ce se va menţine pe parcursul întregii săptămâni.