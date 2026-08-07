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Politica· 1 min citire
Fost ministru trage un semnal de alarmă: Energia pe cărbune ne salvează din criză, nu tăierile
Ștefan Radu Oprea
Publicat7 aug. 2026, 15:07
SursăRealitatea PLUS
Fostul ministru al Energiei dă de pământ cu Ilie Bolojan în scandalul energiei! Ștefan Radu Oprea susține că soluția nu este reducerea consumului sau închiderea unor capacități, ci menținerea în funcțiune a grupurilor pe cărbune de la Rovinari și Turceni. Mai mult, social-democratul avertizează că limitarea marilor consumatori industriali ar adânci criza și ar afecta economia.
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