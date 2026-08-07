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Politica· 1 min citire

Fost ministru trage un semnal de alarmă: Energia pe cărbune ne salvează din criză, nu tăierile

Ștefan Radu Oprea

Ștefan Radu Oprea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 15:07
SursăRealitatea PLUS

Fostul ministru al Energiei dă de pământ cu Ilie Bolojan în scandalul energiei! Ștefan Radu Oprea susține că soluția nu este reducerea consumului sau închiderea unor capacități, ci menținerea în funcțiune a grupurilor pe cărbune de la Rovinari și Turceni. Mai mult, social-democratul avertizează că limitarea marilor consumatori industriali ar adânci criza și ar afecta economia.

„Hotărârea de guvern vorbește despre un plan de criză în cazul în care reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit. Și am văzut apoi declarațiile premierului demis Ilie Bolojan, ministrul interimar la Energie, care spune că 'Grupurile de producție pe care le avem pe toate sursele de producție să funcționeze la puterea maxim disponibilă, inclusiv să pornim grupurile care sunt în rezervă'.

Aceasta este soluția pe care PSD a propus-o prin amendamentul pe care l-am avut în Camera Deputaților și în Senat, și care permite Ministerului Energiei să folosească la capacitate maximă toate grupurile de la Rovinar și de la Turceni, care astăzi sunt în rezervă, care pot fi exploatate, care au rezervă de cărbune. Aceasta este soluția, nu tăierea.”, a declarat Ștefan Radu Oprea.

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