Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Ana Maria Păcuraru, la Concordia Annual Summit: discuție cu fostul președinte al Poloniei, Andrzej Duda, în marja Adunării Generale a ONU

Ana Maria Păcuraru si fostul președinte al Poloniei, Andrzej Duda

Ana Maria Păcuraru si fostul președinte al Poloniei, Andrzej Duda

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 sept. 2026, 20:39

În marja Adunării Generale a ONU de la New York, jurnalista Ana Maria Păcuraru s-a întâlnit cu fostul președinte al Poloniei, Andrzej Duda, la Concordia Annual Summit. Discuția a vizat cooperarea regională și rolul României și Poloniei în consolidarea flancului estic al NATO, într-un moment în care securitatea europeană și relația transatlantică domină agenda globală. Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, corespondent la Congresul SUA, transmite în direct de la ONU corespondențe speciale de la reuniunea liderilor lumii, la care participă și președintele României, Nicușor Dan.

România și Polonia au construit în ultimii ani o voce comună în cadrul Alianței, pe fondul tensiunilor persistente de la granița estică. Prezența delegațiilor din Europa Centrală și de Est la Summitul Concordia reflectă interesul crescut pentru stabilitatea regională și pentru coordonarea strategică în fața provocărilor de securitate.

Concordia Annual Summit este un forum internațional de referință care readuce în prim-plan lideri din mediul de afaceri, guvernamental și din sectorul nonprofit pentru a stimula colaborarea și a crea parteneriate cu impact social pozitiv.

Reuniunea are loc în fiecare an la New York City, în paralel cu Adunarea Generală a ONU și este cel mai mare eveniment independent și nepartizan sub egida ONU.

La cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, prima zi a dezbaterii generale la nivel înalt va avea loc marți, 22 septembrie, iar tema principală va fi „Redarea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care obține rezultate în avantajul tuturor”, potrivit paginii oficiale a Consiliului European.

Ana Maria Păcuraru transmite corespondențe speciale de la acest eveniment major pentru Realitatea PLUS, cu informații de la cel mai înalt nivel al diplomației internaționale.

Pentru jurnalista Realitatea PLUS, Păcuraru, acest moment se adaugă unui parcurs profesional dedicat jurnalismului de politică externă și cercetării aplicate, confirmând angajamentul său constant față de rigoare, adevăr și responsabilitate civică — valori care leagă în mod firesc activitatea sa din redacție de cea din mediul academic.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ana maria pacurarucorespondent la Congresul SUAjurnalist realitatea plus

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe