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Politica· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru, la Concordia Annual Summit: discuție cu fostul președinte al Poloniei, Andrzej Duda, în marja Adunării Generale a ONU
Ana Maria Păcuraru si fostul președinte al Poloniei, Andrzej Duda
În marja Adunării Generale a ONU de la New York, jurnalista Ana Maria Păcuraru s-a întâlnit cu fostul președinte al Poloniei, Andrzej Duda, la Concordia Annual Summit. Discuția a vizat cooperarea regională și rolul României și Poloniei în consolidarea flancului estic al NATO, într-un moment în care securitatea europeană și relația transatlantică domină agenda globală. Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, corespondent la Congresul SUA, transmite în direct de la ONU corespondențe speciale de la reuniunea liderilor lumii, la care participă și președintele României, Nicușor Dan.
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