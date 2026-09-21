Siegfried Mureșan, reacție după decizia PSD de a nu susține Guvernul: „România are nevoie de un guvern”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 16:23

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a reacționat după ce conducerea PSD a decis să nu susțină Cabinetul pe care urmează să îl propună. Liberalul susține că social-democrații au de ales între sprijinirea noului Executiv și prelungirea blocajului politic. Decizia BPN al PSD urmează să fie transmisă Consiliului Politic Național, forul statutar care va lua hotărârea finală.

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