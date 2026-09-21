Siegfried Mureșan, reacție după decizia PSD de a nu susține Guvernul: „România are nevoie de un guvern”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a reacționat după ce conducerea PSD a decis să nu susțină Cabinetul pe care urmează să îl propună. Liberalul susține că social-democrații au de ales între sprijinirea noului Executiv și prelungirea blocajului politic. Decizia BPN al PSD urmează să fie transmisă Consiliului Politic Național, forul statutar care va lua hotărârea finală.
Mureșan: PSD a decis înainte de prezentarea programului de guvernare
Siegfried Mureșan afirmă că hotărârea conducerii PSD de a nu susține viitorul Cabinet a fost luată înainte ca social-democrații să analizeze programul de guvernare și prioritățile propuse de echipa sa.
Premierul desemnat consideră că această poziționare arată că actuala conducere a PSD nu urmărește, în opinia sa, încheierea crizei politice.
Reacția vine în aceeași zi în care Biroul Permanent Național al PSD a decis în unanimitate să nu susțină Guvernul Mureșan. Potrivit liderului PSD, Sorin Grindeanu, recomandarea urmează să ajungă la Consiliul Politic Național, organismul care are competența statutară de a lua decizia în acest caz.
„Înainte să vadă programul nostru de guvernare şi înainte să existe un dialog pe priorităţile României, conducerea PSD a transmis deja membrilor săi de partid să nu susţină guvernul pe care îl propunem. Prin acest mesaj, actuala conducere a partidului transmite că nu îşi doreşte soluţionarea crizei politice în care ne aflăm”, scrie premierul desemnat, Siegfried Mureşan, pe Facebook.
Premierul desemnat pune PSD în fața unei alegeri
În mesajul public transmis după decizia PSD, Siegfried Mureșan susține că social-democrații trebuie să aleagă între susținerea Guvernului propus și continuarea crizei politice.
Potrivit acestuia, un vot favorabil ar permite formarea unui Executiv într-un interval scurt, în timp ce respingerea Cabinetului ar menține incertitudinea politică.
„Pentru aceasta, programul de guvernare la care lucrăm în aceste zile va cuprinde: măsuri pentru reformarea companiilor de stat, astfel încât acestea să aducă beneficii oamenilor, nu să consume banii românilor pentru finanţarea sinecurilor de partid; o administraţie publică puternică şi eficientă, care să ofere servicii publice la standarde europene; o guvernare predictibilă, profesionistă, bazată pe reguli clare, fără schimbări de pe o zi pe alta, dictate de interesele partidelor; utilizarea responsabilă a banului public, pentru a avea resursele necesare cu care să finanţăm creşterea nivelului de trai al oamenilor; întărirea securităţii, fiindcă putem garanta bunăstarea românilor doar dacă aceştia se simt, înainte de toate, în siguranţă. La fel, investitorii vin în ţara noastră doar dacă aceasta este sigură şi stabilă; o voce puternică pe plan european, fiindcă marile provocări cu care ne confruntăm – apărarea şi securitatea, ascensiunea inteligenţei artificiale, competitivitatea şi combaterea schimbărilor climatice – vor putea fi soluţionate doar la nivel european. Niciun stat european nu poate să gestioneze singur aceste provocări. Iar deciziile europene pe aceste priorităţi pot fi influenţate în interesul României doar dacă avem un guvern capabil să-şi impună punctul de vedere în Europa.
România are nevoie de un guvern. PSD are de ales: susţine acest guvern, ceea ce va duce la deblocarea crizei politice în mai puţin de o săptămână, respinge guvernul şi prelungeşte pe perioadă nedeterminată criza pe care a declanşat-o acum 5 luni printr-o moţiune de cenzură.", a încheiat Siegfried Mureşan.