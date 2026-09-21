Siegfried Mureșan, mesaj pentru PSD înaintea votului din Parlament: „Urmează momentul adevărului”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis un mesaj clar către PSD în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern. Liberalul susține că social-democrații trebuie să decidă dacă vor sprijini un Executiv pro-european sau dacă își vor consolida colaborarea politică cu AUR.
Declarațiile au fost făcute luni, la RFI România, în aceeași zi în care conducerea PSD s-a reunit pentru a stabili poziția partidului față de învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan. Potrivit informațiilor publice de la începutul zilei, în PSD exista o majoritate favorabilă unei poziții de ne susținere a Cabinetului propus.
Siegfried Mureșan: „Urmează momentul adevărului pentru PSD”
Premierul desemnat a anunțat că, după discuțiile cu PNL, USR și UDMR, intenționează să poarte discuții și cu reprezentanții minorităților naționale, după care atenția se va îndrepta către PSD.
„După aceste trei grupuri, m-aş bucura să avem cât de curând o discuţie cu grupul minorităţilor naţionale şi apoi urmează momentul adevărului pentru PSD. Să vedem dacă PSD chiar doreşte să susţină un guvern pro-european şi să vedem dacă îşi consolidează parteneriatul cu AUR. Toată lumea ştie că eu nu sunt PSD-ist, dar voi fi deschis dialogului şi tot ce ţine de mine pentru a înlesni formarea unui guvern şi trecerea acestui guvern voi face. De aceea, la un dialog cu Partidul Social Democrat cred că este firesc să fim deschişi. Dar trebuie să înţelegem dacă dintre ei există o disponibilitate reală la dialog sau dacă doar sunt în căutarea unor pretexte pentru a vota împotriva acestui guvern", a declarat premierul desemnat.
Ce a anunțat Siegfried Mureșan despre colaborarea cu AUR
„Nu vom avea un dialog cu AUR, în sensul în care să discutăm, în sensul în care să ne alterăm programul de guvernare ca urmare a unor solicitări făcute de ei. Nu ştim, evident, cum va vota fiecare parlamentar AUR. Nu putem controla parlamentarii, de altfel, de la niciun alt partid, dar nici de la partidele noastre. Votul este liber. Parlamentarii votează conform propriei conştiinţe. Deci nu am cum să controlez parlamentarii AUR. Nu voi şti cum a votat fiecare parlamentar AUR. Dar ce pot spune foarte clar şi ce vă pot promite este că nu vom altera programul de guvernare, caracterul responsabil, reformator, pro-european real al acestui guvern, ca urmare a solicitărilor unor partide", a transmis Siegfried Mureşan.