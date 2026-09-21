Siegfried Mureșan, mesaj pentru PSD înaintea votului din Parlament: „Urmează momentul adevărului”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 11:45

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis un mesaj clar către PSD în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern. Liberalul susține că social-democrații trebuie să decidă dacă vor sprijini un Executiv pro-european sau dacă își vor consolida colaborarea politică cu AUR.

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