Scenariu bombă: Mureșan ar putea prelua șefia PNL

Siegfried Mureșan ar putea să preia șefia PNL în cazul în care va ajunge prim-ministru, spun surse politice pentru Realitatea PLUS. De altfel, acest schimb de poziții a devenit unul obișnuit pentru politicienii care prind funcții la vârful puterii.
Cu toate acestea, premierul desemnat insistă că ar refuza categoric să îi ia locul lui Bolojan fără încuviințarea sa, chiar dacă îi vor cere colegii. Însă, nu infirmă posibilitatea de a deveni președinte PNL în cazul în care Bolojan ar face un pas înapoi în favoarea sa.
Siegfried Mureșan nu spune ce ar face dacă Bolojan i-ar cere să-i ia locul
„ - Dacă ajungeți premier și colegii dumneavoastră într-o ședință internă, vă vor propune să preluați președinția PNL?
- Cred că caracterul oamenilor politici este important, cunosc caracterul lui Ilie Bolojan, cred că și dumnealui și colegii din Partidul Național Liberal cunosc caracterul meu.
Îmi văd de treaba mea și nu caut să mă așez pe scaunele altora.
- Adică veți refuza.
- Nu cred că colegii îmi vor propune acest lucru, fiindcă mă cunosc, voi lucra în parteneriat cu Ilie Bolojan și dacă într-un scenariu ipotetic cineva mi-ar spune haideți să facem ceva împotriva președintelui Ilie Bolojan, aș refuza categoric să fac acest lucru.”
Mureșan, între Guvern și conducerea PNL
Surse politice citate de Realitatea PLUS susțin că Siegfried Mureșan ar putea prelua președinția PNL dacă va deveni prim-ministru și dacă Ilie Bolojan va face un pas în spate.
Un asemenea scenariu ar presupune însă o schimbare la conducerea formațiunii liberale. În prezent, Ilie Bolojan este președintele PNL, funcție în care a fost reales la Congresul Extraordinar din 21 iunie 2026, cu 96% dintre voturile exprimate de delegații prezenți.
Mureșan nu a exclus în mod categoric posibilitatea de a ajunge, la un moment dat, în fruntea partidului, dar declarațiile sale recente au pus accentul pe colaborarea cu Bolojan.
Ce spune Siegfried Mureșan despre Ilie Bolojan
Întrebat dacă ar accepta președinția PNL în situația în care colegii i-ar propune acest lucru după instalarea sa ca premier, Mureșan a vorbit despre relația pe care o are cu Ilie Bolojan.
Premierul desemnat a precizat că, dacă va conduce Guvernul, își va concentra activitatea asupra responsabilităților de la Palatul Victoria și că intenționează să lucreze împreună cu președintele PNL.
„Îmi văd de treaba mea și nu caut să mă așez pe scaunele altora”, a declarat Mureșan, potrivit AGERPRES.
El a spus, de asemenea, că nu consideră probabil ca liberalii să îi propună să acționeze împotriva lui Bolojan.
„Aș refuza categoric” orice acțiune împotriva lui Bolojan
Siegfried Mureșan a fost explicit în privința unui eventual demers împotriva actualului președinte al PNL.
El a afirmat că, într-un scenariu ipotetic în care colegii i-ar cere să acționeze împotriva lui Ilie Bolojan, ar refuza.
„Voi lucra în parteneriat cu Ilie Bolojan și, dacă într-un scenariu ipotetic cineva mi-ar spune «Haideți să facem ceva împotriva președintelui Ilie Bolojan», aș refuza categoric să fac acest lucru”, a declarat premierul desemnat.