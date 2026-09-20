Scenariu bombă: Mureșan ar putea prelua șefia PNL

Publicat 20 sept. 2026, 15:53 Sursă Realitatea PLUS

Siegfried Mureșan ar putea să preia șefia PNL în cazul în care va ajunge prim-ministru, spun surse politice pentru Realitatea PLUS. De altfel, acest schimb de poziții a devenit unul obișnuit pentru politicienii care prind funcții la vârful puterii.

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