Traian Băsescu: "Vedem dacă vom avea un Guvern. România nu-şi poate permite să stea patru luni fără un guvern, cu un guvern respins de Parlament”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 15:39

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, consideră că Guvernul va trece de votul Parlamentului, argumentând că parlamentarii aflați la jumătatea mandatului nu ar fi dispuși să renunțe la funcțiile pe care le dețin și să reintre în cursa electorală pentru alegeri anticipate.

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