Traian Băsescu: "Vedem dacă vom avea un Guvern. România nu-şi poate permite să stea patru luni fără un guvern, cu un guvern respins de Parlament”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, consideră că Guvernul va trece de votul Parlamentului, argumentând că parlamentarii aflați la jumătatea mandatului nu ar fi dispuși să renunțe la funcțiile pe care le dețin și să reintre în cursa electorală pentru alegeri anticipate.
Traian Băsescu: "Vedem dacă vom avea un Guvern.
"Vedem dacă vom avea un Guvern. Eu cred că vom avea, dintr-un motiv simplu: Parlamentul este la jumătatea mandatului, nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat. Deci din acest motiv cred că se vor găsi soluţii pentru ca Guvernul să treacă şi să facă urgent rectificarea bugetară", a declarat Traian Băsescu într-o emisiune difuzată sâmbătă, dar înregistrată înainte de desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.
Fostul șef al statului a subliniat că Nicuşor Dan a înţeles "amploarea efectelor inacţiunii", arătând că dreptul preşedintelui privind desemnarea unui premier este unul "discreţionar", având în vedere că nu este sprijinit de un partid care să aibă o majoritate.
"Întârzierea este nepermisă şi a produs mult rău României acest refuz al preşedintelui de a-şi îndeplini obligaţia constituţională, preşedintele desemnează un candidat pentru funcţia de prim ministru", a mai pus acesta.
Traian Băsescu: "România nu-şi poate permite să stea patru luni fără un guvern”
În privința alegerilor anticipate, Traian Băsescu a atras atenția că un astfel de scenariu ar putea lăsa România fără un Guvern timp de patru luni, într-un moment în care situația bugetară impune luarea rapidă a unor decizii.
"România nu-şi poate permite să stea patru luni fără un guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condiţiile în care până şi interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Pentru a organiza anticipate ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget", a conchis fostul lider de la Cotroceni.