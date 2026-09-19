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Politica· 1 min citire

Marius Budăi, atac dur la adresa lui Siegfried Mureșan: ”Este un Bolojănel mai mic”

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat19 sept. 2026, 16:59
Actualizat19 sept. 2026, 17:01
SursăRealitatea PLUS

Deputatul PSD Marius Budăi a lansat, sâmbătă, în direct la Realitatea Plus, un atac dur la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan, despre care a spus că „este un Bolojănel mai mic”. Fostul ministru al Muncii a avertizat că românii riscă să suporte din nou costurile austerității, prin tăieri de venituri și majorări de taxe.

Marius Budăi: ”Nu l-am dat jos pe Bolojan ca să votăm un alt Bolojănel”

”Eu am spus foarte clar că, în cadrul partidului, voi vota ca să nu votăm acest guvern. Pentru că nu l-am dat jos pe domnul Bolojan ca să votăm un 'Bolojănel' mai mic care să vină cu, iarăși, tăieri de venituri, majorări de taxe și să continuăm, într-un cuvânt, politica austerității, și aceea fără excepții”, a declarat Marius Budăi.

Marius Budăi: ”Observ la acești oameni doar împărțiri de portofolii”

Mai mult, social-democratul a afirmat că discuțiile privind formarea viitorului Guvern se concentrează pe împărțirea portofoliilor.

”Observ la acești oameni doar împărțiri de portofolii și nimic să pună pe masă o discuție despre România și despre români. Despre cum facem să le creștem din nou puterea de cumpărare oamenilor, despre cum facem să ajutăm mediul de afaceri să recupereze, în primă fază, cele peste 63.000 de locuri pierdute... Despre cum facem să-i ajutăm pe cei peste 63.000 de oameni care și-au pierdut locul de muncă”, a mai spus fostul ministru al Muncii.

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