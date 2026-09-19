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Politica· 1 min citire
Marius Budăi, atac dur la adresa lui Siegfried Mureșan: ”Este un Bolojănel mai mic”
Publicat19 sept. 2026, 16:59
Actualizat19 sept. 2026, 17:01
SursăRealitatea PLUS
Deputatul PSD Marius Budăi a lansat, sâmbătă, în direct la Realitatea Plus, un atac dur la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan, despre care a spus că „este un Bolojănel mai mic”. Fostul ministru al Muncii a avertizat că românii riscă să suporte din nou costurile austerității, prin tăieri de venituri și majorări de taxe.
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