Marius Budăi, atac dur la adresa lui Siegfried Mureșan: ”Este un Bolojănel mai mic”

Publicat 19 sept. 2026, 16:59 Actualizat 19 sept. 2026, 17:01 Sursă Realitatea PLUS

Deputatul PSD Marius Budăi a lansat, sâmbătă, în direct la Realitatea Plus, un atac dur la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan, despre care a spus că „este un Bolojănel mai mic”. Fostul ministru al Muncii a avertizat că românii riscă să suporte din nou costurile austerității, prin tăieri de venituri și majorări de taxe.

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