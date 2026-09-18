Cum a votat Siegfried Mureșan în dosarele pentru fermieri, copii și femei? Voturi controversate la Bruxelles

Publicat 18 sept. 2026, 22:17 Actualizat 18 sept. 2026, 22:31 Sursă Realitatea PLUS

Voturile lui Siegfried Mureșan din Parlamentul European ajung în centrul atenției, după ce europarlamentarul a fost desemnat premier de către Nicușor Dan. Sunt vizate trei domenii, sprijinul pentru fermieri, finanțarea pentru copii și sănătatea femeilor. În cazul fermierilor, Mureșan a votat pentru eliminarea unei prevederi care ar fi permis suspendarea temporară a taxei europene pe importurile de îngrășăminte în situații de criză.

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