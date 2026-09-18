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Politica· 2 min citire

Cum a votat Siegfried Mureșan în dosarele pentru fermieri, copii și femei? Voturi controversate la Bruxelles

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 sept. 2026, 22:17
Actualizat18 sept. 2026, 22:31
SursăRealitatea PLUS

Voturile lui Siegfried Mureșan din Parlamentul European ajung în centrul atenției, după ce europarlamentarul a fost desemnat premier de către Nicușor Dan. Sunt vizate trei domenii, sprijinul pentru fermieri, finanțarea pentru copii și sănătatea femeilor. În cazul fermierilor, Mureșan a votat pentru eliminarea unei prevederi care ar fi permis suspendarea temporară a taxei europene pe importurile de îngrășăminte în situații de criză.

Premierul desemnat, împotriva suspendării taxei pe îngrășăminte

Chiar luna aceasta, Siegfried Mureșan a votat împotriva voinței fermierilor români în Parlamentul European. Este vorba despre un vot pentru eliminarea articolului 27 din mecanismul de supraimpozitare a produselor MERCOSUR.

Practic, europarlamentarul a susținut eliminarea singurului articol care i-ar fi putut proteja pe fermierii afectați de acest mecanism. Totul în condițiile în care poziția României era de menținere a articolului.

Tot luna aceasta, premierul desemnat a votat împotriva unui articol care ar fi obligat Comisia să aloce 20 de miliarde de euro pentru combaterea sărăciei în rândul copiilor din statele Uniunii Europene.

În schimb, a susținut modificarea articolului încât să nu mai fie prevăzută nicio sumă.

Mureșan se declară solidar cu fermierii, dar votează contra lor

Deși în voturile analizate a susținut eliminarea unei prevederi privind suspendarea temporară a taxei pe îngrășăminte, Siegfried Mureșan a declarat în urmă cu două zile, în plenul Parlamentului European, că reducerea fondurilor pentru fermieri ar fi o greșeală și susține că aceștia trebuie sprijiniți prin bugetul Uniunii Europene.

Nici pe problemele femeilor Siegfried Mureșan nu a fost aliniat cu poziția României. Europarlamentarul a votat împotriva unui amendament care recunoștea discriminarea între femei și bărbați pe probleme de sănătate.

A votat, în schimb, pentru recunoașterea discriminării medicale împotriva persoanelor transgender.

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