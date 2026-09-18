Cristian Popescu Piedone, după nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „Nicușor Dan se bazează pe o viziune matematică. El vede ceea ce noi nu vedem”

Cristian Popescu Piedone a comentat, în direct la Realitatea PLUS, desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. Fostul edil a analizat jocul politic dintre președintele Nicușor Dan și actualul premier interimar Ilie Bolojan și a vorbit despre scenariile care s-ar putea contura în perioada următoare.
Ce spune Cristian Popescu Piedone despre desemnarea lui Siegfried Mureșan
Cristian Popescu Piedone consideră că nominalizarea lui Siegfried Mureșan trebuie privită și prin prisma relației politice cu Ilie Bolojan.
În opinia sa, desemnarea lui Mureșan ar fi schimbat configurația negocierilor și ar fi pus responsabilitatea formării unei majorități în altă zonă.
„Și aflăm lucruri interesante de la Elena Udrea. Și dacă ea nu știe, știe, dar ne spune doar 10% din ceea ce știe.
Pe Elena am respectat-o și o respect în continuare. M-a ajutat foarte mult cât am fost primar la Sectorul 4. Ne-a dat, bineînțeles, ajutor și fonduri pentru diverse proiecte ale Sectorului 4, chiar dacă eram în opoziție. Elena n-a ținut cont că tu ești din PSD, că ești din alt partid. Din punctul acesta de vedere, are perfectă dreptate.
Aș contrazice-o însă, ușor și politicos, pentru că are o viziune foarte bună, dar mi-aș expune, în două minute, și propria viziune, raportat la de unde s-a plecat.
Dacă îți aduci aminte, în toate emisiunile la care m-ai invitat, cu siguranță a existat un subiect sau o parte din subiect dedicată președintelui României, Nicușor Dan. Și tu, mai în glumă, mai în serios, când venea vorba despre Nicușor și despre posibilitatea ca el să ajungă președinte, eu evitam diplomatic subiectul și spuneam: „Răbdare, răbdare, răbdare”.
Nicușor Dan este, la bază, matematician. Numai că o formulă nu este o formulă politică. În politică, doi plus doi de multe ori fac șase și nu patru, pentru că una este situația înaintea alegerilor și cu totul altfel arată majoritățile care se configurează după alegeri. Deci nu te poți baza pe o construcție solidă.
În schimb, Nicușor se bazează pe o viziune matematică. El vede ceea ce noi nu vedem. Ați observat gesturile lui când vorbește? Când vorbește și întinde mâna, pare că se uită la ea și vede finalul. Pot să vă spun că mutarea este matematică, cu un final precis.
Nu pot să spun că mutarea domnului președinte este genială, dar este, cu siguranță, rezultatul unei gândiri foarte elaborate. Problema este că aplicarea este foarte lentă, pentru că el trebuie să treacă prin toate ecuațiile pe care și le construiește 0 sinusuri, cotangente, tangente, radicali - și ar vrea să obțină rezultatul exact. Poate să iasă, poate să nu iasă. Până nu avem o imagine exactă asupra modului în care gândește, este greu să anticipăm rezultatul.”, a afirmat Cristian Popescu Piedone, exclusiv în platou la Realitatea PLUS.
Criza politică din România continuă
Nominalizarea lui Siegfried Mureșan este a treia încercare a președintelui Nicușor Dan de a desemna un premier după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, pe 5 mai. România se află de mai bine de patru luni cu un Executiv interimar.
„Mutarea pe care a făcut-o, și revin la asta, este una foarte importantă, magistrală.
Cel care l-a propus pe domnul prim-ministru Bolojan... Într-adevăr, este un nume românesc, dar se spune că are legătură cu forme întâlnite în diferite regiuni ale țării. În Maramureș se spune „Bolohan”, iar în Moldova „Bolovan”. Este, până la urmă, o formă derivată.
Și atunci, care este finalul măsurii lui Nicușor Dan?
L-a propus în contextul în care nu voia să plece din această poziție. Dacă nu se ajungea la această propunere, domnul Bolojan ar fi avut mult mai multe probleme politice. Dacă, odată cu retragerea sprijinului politic în Parlamentul României, își depunea și mandatul personal, atunci intram în cu totul alte negocieri, cu totul alte scenarii. Poate mai existau variante de împăcare, pe o latură sau pe alta.
Dar, ținând foarte ferm la poziția lui și la susținătorii lui, Bolojan a ales să meargă înainte, chiar cu riscul unor sacrificii personale.
Pentru că, da, Elena avea dreptate: țelul lui este să joace pentru funcția de președinte al României. Este clar că pentru asta se luptă și face toate aceste sacrificii.
Numai că și cei care, la început, au spus: „A, a venit un prim-ministru dur, a venit un prim-ministru puternic”, încep să simtă reculul acestor reforme. Efectele măsurilor adoptate se văd astăzi și în rândul simpatizanților lui, care au început să spună: „Stop, frate! Stai puțin, că am susținut reformele, dar mă doare buzunarul”.
Repet și închei cu asta: mutarea președintelui este următoarea: „Ești puternic, n-ai vrut să pleci? Fă-ți guvernul.”
Și, foarte bine, același guvern a fost declarat, numai că fără PSD, fără alții, cu cei trei pe care i-a propus, dar cu aceiași miniștri. Fără Bolojan? Foarte bine. Nu este nicio problemă.
După care, nu este neapărat un sfat, dar și Elena a sesizat ceva, iar eu, dacă aș fi fost în locul lui și aș fi fost propus - deși nu este cazul și nici nu-mi doresc așa ceva -, m-aș fi uitat în jur și aș fi spus: „Suntem trei cocoșați și eu vreau să mă bat cu 20.”
Într-o asemenea situație, îmi depun mandatul. Am fost nominalizat, rămân în istorie ca nominalizat, dar măcar nu ies ponosit din această poveste.
Pentru că, înainte să faci o mutare, trebuie să anticipezi, ca un jucător de șah, cu una sau două mutări înainte. Trebuie să vezi dacă nu cumva ești într-un moment în care adversarul îți pregătește matul. Iar când îți dai seama că ai ajuns acolo, poți să spui: „Gata, dau piesele.”
Iar dacă își va depune mandatul domnul Siegfried Mureșan, în contextul în care mingea ajunge din nou în curtea lui Bolojan, atunci Bolojan trebuie să facă o mișcare. Este legată de următoarea mișcare a lui Nicușor Dan. Să-și depună mandatul, după ce și-a depus mandatul, să plece, să se ducă unde dorește...se schimbă aritmetica.”, a completat Cristian Popescu Piedone, exclusiv în platou la Realitatea PLUS.