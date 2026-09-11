Regulă controversată la o școală: părinții ar putea plăti 50 de lei dacă întârzie să-și ia copiii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 sept. 2026, 23:30

O nouă regulă anunțată la școala unei eleve a stârnit nemulțumirea unui părinte. O mamă susține că, începând de săptămâna viitoare, părinții care întârzie să își ia copiii după terminarea cursurilor ar urma să plătească 50 de lei, sub forma unei taxe pentru programul de afterschool, chiar dacă elevii nu sunt înscriși în acest serviciu.

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