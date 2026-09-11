Regulă controversată la o școală: părinții ar putea plăti 50 de lei dacă întârzie să-și ia copiii

O nouă regulă anunțată la școala unei eleve a stârnit nemulțumirea unui părinte. O mamă susține că, începând de săptămâna viitoare, părinții care întârzie să își ia copiii după terminarea cursurilor ar urma să plătească 50 de lei, sub forma unei taxe pentru programul de afterschool, chiar dacă elevii nu sunt înscriși în acest serviciu.
Femeia spune că informația le-ar fi fost transmisă părinților de cadrul didactic și că măsura ar fi fost stabilită la nivelul unității de învățământ.
50 de lei pentru o întârziere de 15-20 de minute
Potrivit mamei, situația ar urma să îi vizeze inclusiv pe părinții care ajung cu câteva minute mai târziu după copii. Ea a dat ca exemplu o întârziere de aproximativ 20 de minute.
Femeia susține că înțelege faptul că profesorii au un program de lucru care trebuie respectat și că părinții trebuie să facă eforturi pentru a ajunge la timp. Totuși, consideră că o întârziere ocazională nu ar trebui să însemne automat plata unui serviciu de care copilul nu beneficiază în mod obișnuit.
„Întârzii 15-20 de minute să-ți iei copilul de la școală și plătești after school”, a povestit femeia pe TikTok.
Mama consideră măsura nedreaptă
Alina, mamă a trei copii, a relatat experiența după ce fiica sa cea mare a început cursurile.
Potrivit acesteia, părinților li s-ar fi comunicat că noua regulă va intra în vigoare începând cu săptămâna următoare. Femeia susține că profesorii le-ar fi spus că măsura a fost decisă la nivelul școlii și că nu au posibilitatea de a o modifica.
Nemulțumirea sa este legată în special de situațiile neprevăzute. Un părinte poate întârzia din cauza traficului, a obligațiilor de serviciu sau a unei alte situații care nu poate fi anticipată.
„Înțeleg regulile. Înțeleg programul profesorilor. Dar chiar am ajuns să taxăm și faptul că un părinte poate rămâne blocat în trafic, la muncă sau într-o situație neprevăzută?”, a transmis mama.
Părinții, puși în fața unei situații controversate
Femeia spune că nu contestă necesitatea respectării programului școlar și nici faptul că supravegherea copiilor după terminarea cursurilor poate implica responsabilități suplimentare pentru personalul școlii.
Problema ridicată de aceasta este dacă o întârziere de scurtă durată poate fi considerată echivalentă cu utilizarea programului de afterschool și, în consecință, să genereze o taxă de 50 de lei.
Deocamdată, informațiile prezentate provin din relatarea mamei, iar detaliile privind modul de aplicare a regulii, perioada pentru care se percepe taxa și condițiile exacte nu au fost precizate în material.