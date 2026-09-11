Cea mai sănătoasă murătură din lume. Scade inflamațiile și este un probiotic natural puternic

Varza murată este una dintre cele mai cunoscute murături și poate avea un rol important într-o alimentație echilibrată. Prin conținutul de probiotice, fibre, vitamine, minerale și antioxidanți, acest aliment poate susține sănătatea sistemului digestiv și funcționarea normală a organismului.
Consumată regulat, varza murată poate contribui la echilibrarea florei intestinale și la îmbunătățirea digestiei. În plus, nutrienții și compușii pe care îi conține sunt asociați cu mai multe beneficii pentru sănătate.
Varza murată, sursă de probiotice
Unul dintre principalele avantaje ale verzei murate este conținutul de probiotice, adică bacterii benefice care susțin sănătatea sistemului digestiv.
Consumul regulat poate contribui la echilibrarea florei intestinale și la buna funcționare a digestiei. Probioticele sunt considerate importante pentru menținerea unui intestin sănătos și pot reprezenta o componentă utilă a unei alimentații echilibrate.
Aduce vitamine și minerale importante
Varza murată oferă și o serie de nutrienți de care organismul are nevoie. Printre aceștia se numără vitamina C, vitamina K, vitamina B6 și acidul folic, scrie Healthline.
Aceste substanțe nutritive contribuie la funcționarea corespunzătoare a organismului și au un rol important în menținerea imunității.
Antioxidanții pot contribui la protecția organismului
Varza murată conține antioxidanți, printre care vitamina C și diferiți compuși fitochimici. Aceștia pot contribui la neutralizarea radicalilor liberi și la reducerea stresului oxidativ.
Alimentele bogate în antioxidanți sunt cercetate și pentru posibilele efecte asupra proceselor asociate dezvoltării cancerului. În cazul verzei murate, studiile de laborator menționate în material au indicat efecte de protecție împotriva formării celulelor canceroase și rezultate favorabile în ceea ce privește reducerea inflamației.
Aceste rezultate nu înseamnă însă că varza murată poate preveni sau trata cancerul, ci că substanțele pe care le conține fac obiectul cercetărilor privind efectele lor asupra organismului.
Poate susține sănătatea inimii
Introducerea verzei murate într-o dietă echilibrată poate avea beneficii și pentru sănătatea cardiovasculară. Consumul acesteia este asociat cu posibilitatea reducerii tensiunii arteriale și a nivelului colesterolului LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”.
Varza murată conține și potasiu, un mineral important pentru menținerea funcției normale a inimii.
Poate ajuta la controlul greutății
Un alt avantaj al verzei murate este combinația dintre un conținut redus de calorii și prezența fibrelor.
Fibrele pot contribui la apariția senzației de sațietate, ceea ce poate ajuta la controlul aportului alimentar. Din acest motiv, varza murată poate fi inclusă într-o dietă echilibrată destinată pierderii în greutate.
Legătura dintre intestin și imunitate
Sistemul digestiv are un rol important în funcționarea sistemului imunitar, iar sănătatea florei intestinale poate influența modul în care organismul răspunde la diferite provocări.
Probioticele din varza murată pot contribui la menținerea sănătății intestinale. Cercetările privind probioticele au indicat că acestea pot avea un rol în combaterea diareei, a rezistenței la antibiotice, a colitei asociate cu Clostridium difficile, a unor infecții, a bolilor inflamatorii intestinale și a constipației.
Probioticele sunt cercetate inclusiv în legătură cu anumite forme de cancer, însă efectele diferă în funcție de situație, iar consumul de alimente cu probiotice nu trebuie considerat un tratament pentru aceste boli.
Probioticele și procesele inflamatorii
Inflamația este un proces complex, iar autoimunitatea reprezintă una dintre situațiile în care sistemul imunitar atacă propriile țesuturi. Astfel de reacții pot fi influențate de numeroși factori, inclusiv de anumite sensibilități sau alergii, de expunerea la diferite substanțe și de mediul în care trăim.
Probioticele benefice asociate alimentelor fermentate, precum varza murată, sunt cercetate pentru rolul lor în reglarea răspunsului imun.
Aceste microorganisme pot influența activitatea unor celule ale sistemului imunitar, inclusiv a celulelor ucigașe naturale, cunoscute drept celule NK. Acestea participă la răspunsul organismului împotriva unor infecții și pot avea un rol în reglarea proceselor inflamatorii.
Prin susținerea sănătății intestinale și a funcționării normale a sistemului imunitar, probioticele pot reprezenta o componentă importantă a unei alimentații sănătoase. Varza murată poate fi astfel inclusă în dieta zilnică, alături de alte alimente variate și nutritive.