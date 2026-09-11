Cea mai sănătoasă murătură din lume. Scade inflamațiile și este un probiotic natural puternic

Publicat 11 sept. 2026, 20:31 Sursă Healthline

Varza murată este una dintre cele mai cunoscute murături și poate avea un rol important într-o alimentație echilibrată. Prin conținutul de probiotice, fibre, vitamine, minerale și antioxidanți, acest aliment poate susține sănătatea sistemului digestiv și funcționarea normală a organismului.

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