Nicuşor Dan: ”Mi-ar fi plăcut să aleg o persoană care are deja o majoritate. Partidele trebuie să se concentreze la formarea unui guvern”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 18 sept. 2026, 18:47

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit vineri despre desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și a subliniat că a ales persoana care beneficiază, în acest moment, de cel mai mare sprijin politic. Șeful statului a menționat că și-ar fi dorit să desemneze un candidat care să aibă deja o majoritate parlamentară.

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