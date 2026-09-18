Nicuşor Dan: ”Mi-ar fi plăcut să aleg o persoană care are deja o majoritate. Partidele trebuie să se concentreze la formarea unui guvern”

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit vineri despre desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și a subliniat că a ales persoana care beneficiază, în acest moment, de cel mai mare sprijin politic. Șeful statului a menționat că și-ar fi dorit să desemneze un candidat care să aibă deja o majoritate parlamentară.
Nicușor Dan: Mi-ar fi plăcut să aleg o persoană care are deja o majoritate
”Am avut ieri o sesiune de consultări cu partidele politice, care fiecare dintre ele a venit cu varianta pe care ei o vedeau pentru momentul acesta, inclusiv au fost partide care au spus că poate e mai bine să amânăm o desemnare. Am ales persoana care are cele mai multe voturi în spate, la acest moment. Mi-ar fi plăcut să aleg o persoană care are deja o majoritate care se conturează. Nu suntem în situaţia asta”, a spus Nicuşor Dan, după în Summitul pentru Integrare Carpatică, din Ucraina.
Nicușor Dan: ”Toate partidele trebuie să se concentreze la formarea unui guvern”
Liderul de la Cotroceni a subliniat că a luat această decizie în urma celor șase ore de consultări cu partidele politice, iar acum toate partidele trebuie să se concentreze la formarea unui guvern.
”Acum am început un proces de 10 zile. Toate partidele trebuie să se concentreze la formarea unui guvern. Eu sper ca primul ministru desemnat să reuşească să strângă o majoritate şi o să discutăm numai de asta, în interiorul celor zece zile”, a mai spus Nicuşor Dan.
Totodată, președintele României a menționat că ”deja suntem într-o zona de responsabilitate colectivă”.
”Eu fac apel la partide să găsească o soluţie”, a transmis președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan: ”Eu sper ca această nominalizare să ajungă la bun sfârșit”
În ceea ce privește consultările de la Palatul Cotroceni, șeful statului a afirmat că prezentat liderilor de la toate partidele toate scenariile posibile.
”Pe fiecare din scenarii, ei mi-au spus cum văd şi în ce măsură sunt tentaţi, la momentul acela. ieri, să îl urmeze. Şi în funcţie de asta am ales. Mai departe, în interiorul acestor 10 zile în care am dat mandat şi sper să se formeze un guvern, nu vreau să fac alte comentarii. Eu sper ca această nominalizare să ajungă la bun sfârșit și nu vreau să fac comentarii”, a conchis Nicuşor Dan.