Siegfried Mureșan anunță primii pași pentru formarea Guvernului: negocieri în Parlament, săptămâna viitoare

Publicat 18 sept. 2026, 13:21 Actualizat 18 sept. 2026, 13:43

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat vineri primii pași pentru formarea noului Guvernului, începând cu redactarea programului de guvernare alături de partidele care îl susțin - PNL, USR și UDMR. Mureșan a vorbit și despre începerea unor negoceri cu partidele în Parlament pentru a-și asigura voturile necesare învestiturii.

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