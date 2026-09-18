Siegfried Mureșan anunță primii pași pentru formarea Guvernului: negocieri în Parlament, săptămâna viitoare

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat vineri primii pași pentru formarea noului Guvernului, începând cu redactarea programului de guvernare alături de partidele care îl susțin - PNL, USR și UDMR. Mureșan a vorbit și despre începerea unor negoceri cu partidele în Parlament pentru a-și asigura voturile necesare învestiturii.
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a ieșit vineri în prima sa declarație de presă de la desemnarea ca premier, în cadrul căreia i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru nominalizarea făcută, dar și colegilor din PNL, USR și UDMR pentru „parteneriatul constant, strâns și de încredere” pe care l-a avut în această perioadă. Mureșan a prezentat, în acest context, și pașii următori pe care îi va face în perioada imediat următoare, primul dintre aceștia fiind legat de scrierea programului de guvernare.
„Am fost informat ieri de președintele României cu privire la intenția domniei sale de a mă desemna drept candidat pentru funcția de prim-ministru. Mulțumesc președintelui României pentru această desemnare, pe care o accept.
Mulțumesc foarte mult colegilor mei din Partidul Național Liberal și partenerilor noștri de încredere din Uniunea Salvați România și din Uniunea Democrată Maghiară din România pentru parteneriatul constant și strâns, bazat pe încredere, pe care l-am avut în toată această perioadă.
În urmă cu 84 de zile, cele trei partide ale noastre au decis împreună să propună candidatura mea pentru poziția de prim-ministru al Guvernului României. Am acceptat atunci și am fost pregătit atunci, sunt pregătit și acum să formăm un guvern serios, reformator, pro-european, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creșterea nivelului de trai al oamenilor și în măsuri bune pentru oameni.
"România are nevoie de un guvern serios și credibil cât mai curând"
Sunt conștient că România are nevoie de un guvern serios și credibil cât mai curând. Un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele și programele începute în ultimul an.
Știu că România a câștigat încredere și credibilitate în ultimul an. Știu că România este astăzi mai stabilă, mai puternică decât în trecut și trebuie să continuăm pe acest drum.
Ce spune despre începerea lucrului la programul de guvernare
Ce va urma? Am decis ca, împreună cu experții noștri din Partidul Național Liberal, din Uniunea Salvați România și din UDMR, să începem munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce vom face pentru țară din prima zi în care acest guvern va fi învestit.
Începând de astăzi, voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca, la începutul săptămânii viitoare, să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare, iar obiectivul nostru este ca, pe baza acestor priorități, să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României.
Vom fi extrem de transparenți la fiecare pas pe durata acestui proces. De îndată ce vom avea noutăți, le vom comunica și, repet, în următoarele zile vom începe munca la un program de guvernare care să fie serios, pro-european și credibil. Vă mulțumesc!”, a transmis Mureșan, în declarația de presă susținută la Parlament.
Se anunță negocieri intense în Parlament
Siegfried Mureșan s-a prezentat în fața presei alături de liderul PNL Ilie Bolojan, cel al USR Dominic Fritz si de Tanczos Barna (UDMR), precum și de prședintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL).
Pentru învestirea unui guvern condus de Mureșan este nevoie de 233 de voturi, așa că liberalul va avea nevoie să negocieze cu PSD. În prezent, acesta se poate baza pe 186 de voturi din partea partidelor care au anunțat că îl susțin.