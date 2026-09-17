Florin Manole, atac la Siegfried Mureșan după desemnarea pentru funcția de premier: „Nu vă lăsați păcăliți”

Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României a stârnit reacții în zona politică. Florin Manole, fostul ministru al Muncii, a criticat public nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan și a pus sub semnul întrebării poziționarea europeană a europarlamentarului liberal.
Nicușor Dan l-a desemnat joi, 17 septembrie, pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, după consultările cu partidele parlamentare de la Palatul Cotroceni. Șeful statului a precizat că nu s-a conturat o majoritate și că a ales persoana care a obținut cele mai multe susțineri în cadrul discuțiilor cu formațiunile politice. Mureșan a acceptat ulterior propunerea.
Într-o reacție publică, Florin Manole a lansat o serie de acuzații la adresa premierului desemnat și a susținut că apartenența acestuia la structurile europene nu ar fi suficientă pentru a demonstra o orientare politică în acord cu politicile UE.
Florin Manole: „Nu vă lăsați păcăliți”
Mesajul social-democratului a vizat mai multe teme, printre care salariul minim, combaterea sărăciei și competitivitatea economiei românești.
„Nu va lăsați păcăliți, să nu vă mire, Sigfried Mureșan nu are nicio legătura cu Bruxelles, cu valorile fondatoare și obiectivele actuale ale Uniunii Europene. Concret:
Zice că vine de la Bruxelles, dar nu vă respectă Directiva Europeană referitoare la salariul minim! Nu a scos un cuvânt când Ilie Bolojan a nesocotit norma europeană și legea românească în 2025.
Zice că vine de la Bruxelles, dar nu vă pune în aplicare Strategia EU pentru combaterea sărăciei! Nu a scos un cuvânt când Ilie Bolojan a făcut exact invers și a tăiat veniturile celor mai nevoiași dintre copiii și pensionarii României.
Zice ca vine de la Bruxelles, dar nu va implementa nimic inspirat din recomandările Raportului Draghi! A asistat nepăsator când Ilie Bolojan a retrogradat economia României în ierarhiile de competitivitate.
În zilele următoare, Sigfried Mureșan va profera injurii, va recita lozinci și se va comporta ca orice alt radical populist anti-european. El nu e EPP, e ECR, vorbește și se comportă ca Simion, nu ca Merz.”, a declarat în mediul online - Petre Florin Manole.