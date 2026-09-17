Florin Manole, atac la Siegfried Mureșan după desemnarea pentru funcția de premier: „Nu vă lăsați păcăliți”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 19:48

Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României a stârnit reacții în zona politică. Florin Manole, fostul ministru al Muncii, a criticat public nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan și a pus sub semnul întrebării poziționarea europeană a europarlamentarului liberal.

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