Claudiu Manda, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: PSD respinge aceleași politici, „împachetate diferit”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 sept. 2026, 18:58

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, reacționează la desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liderul social-democrat spune că PSD nu va susține aceleași politici promovate de Ilie Bolojan și cere schimbarea direcției de guvernare.

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