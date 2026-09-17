Claudiu Manda, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: PSD respinge aceleași politici, „împachetate diferit”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, reacționează la desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liderul social-democrat spune că PSD nu va susține aceleași politici promovate de Ilie Bolojan și cere schimbarea direcției de guvernare.
Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru a provocat o reacție critică din partea PSD. Claudiu Manda, secretarul general al social-democraților, a transmis că partidul nu va susține un nou Guvern dacă acesta va continua politicile economice și bugetare asociate fostului premier Ilie Bolojan.
Manda susține că schimbarea premierului nu este suficientă dacă direcția de guvernare rămâne aceeași. Social-democratul i-a cerut lui Siegfried Mureșan să precizeze dacă intenționează să schimbe actuala strategie economică sau să continue măsurile adoptate până acum.
„PSD nu va accepta aceleași politici, împachetate diferit și prezentate românilor drept un nou început. Nu vom accepta ca românii să plătească din nou pentru decizii greșite”, a transmis Claudiu Manda.
Secretarul general al PSD a lansat apoi o întrebare directă către premierul desemnat, în contextul negocierilor pentru formarea viitorului Executiv.
„Dar, dacă domnul Mureșan s-a decis să fie prim-ministru, să ne răspundă, înainte de toate, la o întrebare: Vine să schimbe direcția în care a fost dusă România sau se închide în cămară cu domnul Bolojan și continuă aceeași guvernare?”, a afirmat Manda.
Manda critică activitatea lui Siegfried Mureșan la Bruxelles
Liderul PSD a făcut referire și la activitatea lui Siegfried Mureșan în Parlamentul European. Claudiu Manda a susținut că acesta nu ar fi promovat suficient interesele României la Bruxelles.
„Toți românii au văzut că, la Bruxelles, nu interesele României le promovează”, a afirmat secretarul general al PSD.
PSD susține că este esențial pentru formarea majorității
Claudiu Manda a pus accent și pe configurația Parlamentului și a susținut că PSD trebuie să aibă un rol central în orice formulă de guvernare care urmărește stabilitatea.
„Acest Guvern poate fi construit doar în jurul PSD. Noi suntem pregătiți să ne asumăm această responsabilitate”, a transmis Manda.
Social-democratul a amintit că partidul a venit cu propria propunere pentru funcția de premier și cu un set de obiective pentru viitoarea guvernare.
„Președintele poate alege pe cine desemnează, dar nu poate schimba realitatea politică din Parlament: PSD este cel mai mare partid și orice formulă stabilă de guvernare trebuie să țină cont de acest lucru”, a mai spus Claudiu Manda.
Critici privind ezitarea lui Siegfried Mureșan
În mesajul său, liderul PSD a comentat și faptul că Siegfried Mureșan a cerut inițial timp de gândire după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de premier.
Manda a pus sub semnul întrebării modul în care a fost pregătită candidatura și relația dintre desemnarea lui Mureșan și susținerea exprimată anterior de liderul PNL, Ilie Bolojan.
„Domnul Siegfried Mureșan, cel prezentat public și asumat de domnul Bolojan drept soluția pentru funcția de prim-ministru, i-a transmis președintelui Nicușor Dan că are nevoie de timp de gândire. Atunci ce a fost această propunere, domnule Bolojan? A fost o propunere reală sau o minciună politică?”, a declarat Manda.
Ulterior, Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan și a intrat în etapa negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare și a viitorului Guvern.
Poziția exprimată de Claudiu Manda indică faptul că susținerea PSD pentru noul Executiv va depinde de direcția economică și bugetară propusă de premierul desemnat și de formula politică în care acesta intenționează să construiască viitoarea majoritate.