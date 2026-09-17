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Politica· 2 min citire

Crin Antonescu, despre Siegfried Mureșan: „Nu știu nici dacă vrea să fie prim-ministru al României”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat17 sept. 2026, 18:33
SursăRealitatea PLUS

Crin Antonescu a comentat desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru și negocierile care urmează pentru formarea unei majorități parlamentare. Fostul lider liberal a spus că rămân mai multe necunoscute privind susținerea politică de care dispune premierul desemnat.

Antonescu a făcut referire la calculele privind voturile necesare pentru învestirea Guvernului și a estimat că punctul de plecare ar fi în jurul a 190 de voturi, în timp ce pentru obținerea majorității sunt necesare 233.

„Deja au început să se facă diverse calcule. Pleacă de la aproximativ, maximorum, 190 de voturi de susținere în Parlament, dacă adăugăm voturile minorităților și ale anumitor independenți. Dar de la 190 la 233 mai sunt foarte mulți parlamentari de convins să voteze”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a spus că nu poate estima cât timp îi va lua lui Siegfried Mureșan să construiască majoritatea parlamentară.

„Nu știu cât timp îi va lua lui Siegfried Mureșan să facă asta”, a afirmat Antonescu.

Acesta a pus sub semnul întrebării și dacă premierul desemnat va decide să meargă mai departe în cazul în care nu dispune de suficiente voturi pentru învestirea Guvernului.

„Nu știu, sincer să fiu, nici dacă domnul Siegfried Mureșan vrea să fie prim-ministru al României”, a spus Antonescu.

În același context, Crin Antonescu a afirmat că Mureșan s-ar putea afla în situația de a alege între funcția de premier și poziția pe care o deține în Parlamentul European.

Declarațiile vin după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru și în contextul negocierilor pentru identificarea unei majorități parlamentare.

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