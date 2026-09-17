Crin Antonescu, despre Siegfried Mureșan: „Nu știu nici dacă vrea să fie prim-ministru al României”

Publicat 17 sept. 2026, 18:33 Sursă Realitatea PLUS

Crin Antonescu a comentat desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru și negocierile care urmează pentru formarea unei majorități parlamentare. Fostul lider liberal a spus că rămân mai multe necunoscute privind susținerea politică de care dispune premierul desemnat.

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