Ambasada Rusiei reacționează după arestarea cetățeanului rus în România. Moscova vorbește despre o „provocare”

Ambasada Rusiei în România a reacționat joi, 10 septembrie 2026, după ce un cetățean al Federației Ruse a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile în România. Potrivit comunicatului transmis de misiunea diplomatică, bărbatul, care deține permis de ședere în România, este suspectat de comiterea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune pe teritoriul țării.
Reprezentanții Ambasadei Rusiei susțin că urmăresc cazul și afirmă că informațiile apărute în presa română despre presupusa activitate a cetățeanului rus reprezintă „presupuneri, speculații și tot felul de fantezii”.
Cetățean rus arestat pentru 30 de zile în România
Potrivit comunicatului Ambasadei Rusiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a informat misiunea diplomatică la 10 septembrie cu privire la reținerea cetățeanului rus, care a avut loc pe 8 septembrie 2026. Ulterior, acesta a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Cetățeanul Federației Ruse deține permis de ședere în România și este suspectat de tentativă la acte de diversiune pe teritoriul țării.
Moscova contestă informațiile despre presupusa activitate a bărbatului
„Potrivit informațiilor apărute în presa română, cu referire la Serviciul Român de Informații și la alte structuri de aplicare a legii, cetățeanului rus i se impută colectarea de informații militare prin fotografierea și filmarea unor obiective sensibile în vederea organizării unor acte de sabotaj și diversiune. Se afirmă că această activitate ar fi fost coordonată de pe teritoriul Rusiei.
Materialele publicate constau în presupuneri, speculații și tot felul de fantezii. Acestea nu conțin nicio informație concretă care să confirme caracterul ilegal al activității cetățeanului nostru sau implicarea autorităților de stat ruse în aceasta. Se creează impresia că compatriotul nostru a devenit victima unei noi provocări menite să alimenteze sentimentele antirusești în societatea românească” afirma Ambasada Rusiei în postarea de pe pagina de socializare.
Ambasada Rusiei reclamă o posibilă „provocare”
Misiunea diplomatică rusă afirmă că modul în care cazul este prezentat în spațiul public creează impresia că cetățeanul rus ar putea fi victima unei acțiuni menite să genereze sentimente ostile față de Rusia în România.
„Se creează impresia că compatriotul nostru a devenit victima unei noi provocări menite să alimenteze sentimentele antirusești în societatea românească”, se arată în comunicat.
Ambasada precizează că urmărește cu atenție evoluția dosarului și că este pregătită să îi ofere cetățeanului rus asistența consulară și juridică necesară.
Totodată, autorităților române le-a fost transmisă o solicitare pentru organizarea unei întrevederi cu cetățeanul rus aflat în arest.
Ambasada acuză serviciile de informații occidentale
În finalul comunicatului, Ambasada Rusiei leagă cazul de ceea ce descrie drept o situație mai largă privind siguranța cetățenilor ruși aflați în statele membre ale Uniunii Europene.
„Acest incident constituie o nouă confirmare a faptului că, în prezent, cetățenii Rusiei nu se pot simți în siguranță nici măcar atunci când se află în mod legal pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.”
Misiunea diplomatică susține că cetățenii ruși aflați în aceste state riscă să devină victime ale unor „persecuții nejustificate și provocări din partea serviciilor de informații occidentale”.