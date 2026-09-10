Ambasada Rusiei reacționează după arestarea cetățeanului rus în România. Moscova vorbește despre o „provocare”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 19:10

Ambasada Rusiei în România a reacționat joi, 10 septembrie 2026, după ce un cetățean al Federației Ruse a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile în România. Potrivit comunicatului transmis de misiunea diplomatică, bărbatul, care deține permis de ședere în România, este suspectat de comiterea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune pe teritoriul țării.

Distribuie articolul