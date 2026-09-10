Robert Negoiță, despre viitorul premier: „Cel mai probabil, un independent”. Ce spune despre șansele lui Sorin Grindeanu

Publicat 10 sept. 2026, 17:35 Actualizat 10 sept. 2026, 17:36 Sursă Realitatea PLUS

Robert Negoiță a vorbit la Realitatea PLUS despre negocierile privind formarea unui nou Guvern și despre numele care ar putea fi luate în calcul pentru funcția de premier. Primarul Sectorului 3 consideră că cea mai probabilă variantă este desemnarea unei persoane independente, însă spune că Sorin Grindeanu ar putea aduna cele mai multe voturi în Parlament.

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