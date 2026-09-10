Ministrul Educației explică rezultatele PISA: „Nu știm încă să aplicăm cunoștințele în viața reală”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 18:04

Rezultatele slabe obținute de elevii români la testele PISA au reaprins discuția despre calitatea educației din România. După ce datele au arătat că mai mult de jumătate dintre participanți nu ating nivelul minim de competență, ministrul Educației, Mihai Dimian, a venit cu mai multe explicații privind contextul în care a avut loc evaluarea.

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