Vicepreședinte PSD, atac dur la Ilie Bolojan: „A îngenuncheat economic România printr-o guvernare de coșmar”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 12:51

Marius Dunca, vicepreședinte PSD, lansează un atac dur la adresa fostului premier Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a „îngenuncheat economic România” prin măsuri de austeritate și creșteri de taxe. Social-democratul susține că economia a intrat în recesiune tehnică, consumul s-a contractat, iar populația și firmele au suportat costurile politicilor adoptate de fostul guvern.

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