Vicepreședinte PSD, atac dur la Ilie Bolojan: „A îngenuncheat economic România printr-o guvernare de coșmar”

Marius Dunca, vicepreședinte PSD, lansează un atac dur la adresa fostului premier Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a „îngenuncheat economic România” prin măsuri de austeritate și creșteri de taxe. Social-democratul susține că economia a intrat în recesiune tehnică, consumul s-a contractat, iar populația și firmele au suportat costurile politicilor adoptate de fostul guvern.
Marius Dunca, vicepreședinte PSD, îl critică dur pe fostul premier Ilie Bolojan și susține că acesta va rămâne în istoria recentă drept premierul care a promis reforme, dar a adus austeritate, taxe mai mari și sărăcirea populației. Social-democratul afirmă că bilanțul guvernării este marcat de scăderea economiei, prăbușirea consumului, creșterea prețurilor și o povară fiscală mai mare pentru cetățeni.
Dunca invocă datele INS și susține că România traversează una dintre cele mai severe contracții ale consumului din ultimul deceniu, cu excepția perioadei pandemiei. El critică măsurile fiscale adoptate de Guvernul Bolojan, printre care TVA de 21%, cota de 11% pentru alimente și medicamente, majorarea impozitelor pe proprietate și contribuțiile suplimentare suportate inclusiv de pensionari.
De ce spune Marius Dunca că Ilie Bolojan a „îngenuncheat economic România”?
Vicepreședintele PSD susține că politica de austeritate promovată de fostul premier a afectat salariații, pensionarii și firmele și că rezultatele economice nu justifică sacrificiile impuse populației. Dunca afirmă că România a intrat în recesiune tehnică, inflația rămâne ridicată, iar costurile cu dobânzile la datoria publică vor ajunge în 2026 la aproape 61 de miliarde de lei.
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„Bolojan a încercat să vândă austeritatea drept tratament pentru economie. În realitate, a fost o pedeapsă pentru salariați, pensionari și firme. Nu poți îngenunchea o țară din pix și apoi să ceri aplauze pentru «reformă». Economia a intrat în recesiune tehnică, inflația rămâne printre cele mai ridicate din UE, iar dobânzile la datoria publică vor consuma în 2026 aproape 61 de miliarde de lei. Sunt bani care puteau merge în școli, spitale, drumuri și investiții. Sacrificiu maxim, rezultat aproape zero”, a declarat Marius Dunca, conform presei locale.
Ce măsuri ale Guvernului Bolojan critică vicepreședintele PSD?
Marius Dunca susține că fostul guvern a ales să crească povara asupra populației în loc să stimuleze investițiile, producția și economia. Printre măsurile pe care le critică se numără TVA de 21%, cota de 11% pentru alimente și medicamente, impozitele mai mari pe proprietate și contribuțiile suplimentare suportate inclusiv de pensionari.
În opinia sa, aceste decizii au contribuit la scăderea consumului și la deteriorarea situației economice. Dunca afirmă că ceea ce a fost prezentat drept reformă s-a transformat, în realitate, într-o politică de austeritate suportată de populație și de mediul de afaceri.
De ce spune Marius Dunca că PSD a ieșit de la guvernare?
Vicepreședintele PSD afirmă că partidul său a refuzat să mai fie părtaș la politica promovată de Ilie Bolojan și a decis să iasă de la guvernare. Potrivit lui Dunca, România are nevoie de protejarea puterii de cumpărare, de sprijinirea firmelor care produc și creează locuri de muncă și de relansarea investițiilor.
„Falimentul politicii Bolojan este rezultatul unor decizii greșite. România are nevoie de creștere economică reală și de respect pentru cei care muncesc, nu de o țară ținută în genunchi de austeritate”, a transmis Marius Dunca.
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