Lider PSD: România are nevoie de relaxare fiscală ca să revină pe harta investitorilor

Vicepreședintele PSD Marius Dunca trage un semnal de alarmă după publicarea datelor Băncii Naționale a României privind investițiile străine directe. În primul semestru din 2026, în România au intrat doar 669 de milioane de euro, față de 3,7 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2025. O prăbușire de aproximativ 82% într-un singur an.
„În 2022, România atrăgea un record istoric: peste 10 miliarde de euro, cel mai bun an pentru investiții străine din istoria țării. Au urmat 6,7 miliarde de euro în 2023 și 5,6 miliarde în 2024. În total, peste 22 de miliarde de euro în trei ani. Astăzi, după un an de TVA și accize majorate, de impozite crescute pentru firme și de haos politic, marii investitori ocolesc România. Cifrele publicate de BNR arată falimentul politicilor Bolojan. Taxele mari au distrus atractivitatea României pe harta marilor investitori, iar consecința se vede negru pe alb: minus 82% la investiții străine. Sunt date oficiale ale BNR, nu calcule de partid. Statistica ne arată nu doar o scădere a încrederii investitorilor, ci și faptul că aceștia se retrag din România”, a declarat Marius Dunca.
Marius Dunca subliniază că în spatele statisticilor sunt pierderi concrete. Cele aproape 3 miliarde de euro care nu au mai intrat în economie față de anul trecut înseamnă fabrici care nu se mai deschid, locuri de muncă ce nu se mai creează, contracte pierdute de firmele românești și bani mai puțini la bugetele locale. Județe precum Brașovul, motor industrial al țării, crescute prin investiții, resimt primele acest îngheț.
„România are nevoie urgent de un guvern funcțional și de un plan economic serios. PSD este singurul partid care a pus pe masă soluții concrete: un guvern cu puteri depline, relaxare fiscală pentru companii și protejarea locurilor de muncă. Capitalul se duce unde taxele scad, nu unde cresc. Noi am demonstrat că se poate! În perioada guvernărilor PSD, România a doborât recordul absolut la investiții străine. Se poate să revenim pe harta investitorilor străini, cu o guvernare care respectă oamenii care muncesc și firmele care produc, iar PSD este pregătit să își asume această responsabilitate”, a adăugat vicepreședintele PSD.
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