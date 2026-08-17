Lider PSD: România are nevoie de relaxare fiscală ca să revină pe harta investitorilor

Scris de Daniel Onescu Publicat: 17 aug. 2026, 18:02

Vicepreședintele PSD Marius Dunca trage un semnal de alarmă după publicarea datelor Băncii Naționale a României privind investițiile străine directe. În primul semestru din 2026, în România au intrat doar 669 de milioane de euro, față de 3,7 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2025. O prăbușire de aproximativ 82% într-un singur an.

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