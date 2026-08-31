Parlamentarii se întorc la muncă. Ce urmează să se decidă în noua sesiune și ce reforme au pus partidele pe masă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 12:54

Senatul și Camera Deputaților își reiau marți activitatea, odată cu începerea celei de-a doua sesiuni parlamentare ordinare din acest an. Prima zi de lucru va aduce și o serie de decizii privind componența Birourilor Permanente ale celor două Camere.

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