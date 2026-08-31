Cum a fost tratat un bărbat cu proteză de genunchi, care nu își mai putea folosi piciorul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 10:24

Cristian avea 66 de ani și ajunsese să își miște foarte greu genunchiul stâng, din cauza durerilor. Problemele începuseră cu cinci ani înainte, după un accident de motocicletă în urma căruia suferise leziuni severe. Tot atunci, trecuse printr-o artroscopie, apoi printr-o artroplastie totală, pentru implantarea unei proteze de genunchi. Ulterior, mobilitatea s-a redus din nou, fiind nevoie de o nouă intervenție, respectiv debridare artroscopică pentru îndepărtarea aderențelor. Tratamentul a adus însă doar o ameliorare temporară a simptomelor.

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