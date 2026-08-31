Cum a fost tratat un bărbat cu proteză de genunchi, care nu își mai putea folosi piciorul

Cristian avea 66 de ani și ajunsese să își miște foarte greu genunchiul stâng, din cauza durerilor. Problemele începuseră cu cinci ani înainte, după un accident de motocicletă în urma căruia suferise leziuni severe. Tot atunci, trecuse printr-o artroscopie, apoi printr-o artroplastie totală, pentru implantarea unei proteze de genunchi. Ulterior, mobilitatea s-a redus din nou, fiind nevoie de o nouă intervenție, respectiv debridare artroscopică pentru îndepărtarea aderențelor. Tratamentul a adus însă doar o ameliorare temporară a simptomelor.
De obicei, o proteză de genunchi poate reda mobilitatea unei articulații sever afectate, însă există situații în care, în timp, rezultatul funcțional se deteriorează. Durerea, rigiditatea și limitarea mișcărilor pot impune o nouă evaluare ortopedică, iar în cazurile atent selecționate poate fi necesară revizia protezei de genunchi, o intervenție mai dificilă decât protezarea inițială. În prezent, noile tehnologii de chirurgie robotică în ortopedie permit chirurgului să planifice cu precizie etapele intervenției și să adapteze procedura anatomiei fiecărui pacient, ceea ce s-a întâmplat și în cazul lui Cristian.
În ciuda tratamentelor, cu timpul, genunchiul bărbatului devenise aproape nefuncțional. Cristian nu îl putea întinde complet, extensia fiind limitată la minus 15 grade, iar flexia ajunsese la numai 40 de grade. Din această cauză, mergea cu dificultate, iar activități obișnuite, precum încălțarea sau îngrijirea piciorului, deveniseră greu de realizat fără ajutor.
În acest context, pacientul s-a adresat Dr. Liviu Ojoga, medic primar ortopedie și traumatologie și șeful Secției de Ortopedie și Traumatologie de la Spitalul Clinic SANADOR. Radiografiile au arătat că vechile componente protetice erau bine fixate, însă existau mici vicii de implantare. Interliniul articular era ridicat, rotula coborâtă, iar țesuturile fibrotice formate după operațiile anterioare limitau mișcarea.
După evaluare și analiza atentă a variantelor terapeutice, Dr. Liviu Ojoga i-a recomandat bărbatului revizia protezei de genunchi. Cazul era unul dificil pentru că acesta avea diabet zaharat cu polineuropatie, obezitate, hipertensiune arterială, dislipidemie și afecțiuni cardiovasculare, inclusiv antecedente de infarct miocardic. Din acest motiv, înainte de intervenție, a fost nevoie de efectuarea unei evaluări medicale amănunțite.
La Spitalul Clinic SANADOR, echipa coordonată de Dr. Liviu Ojoga a realizat prima artroplastie robotică de revizie a genunchiului din România cu sistemul CORI. Procedura s-a desfășurat sub rahianestezie. De precizat că sistemul robotic CORI nu operează autonom, dar îi oferă chirurgului informații în timp real, permițând realizarea intraoperatorie a unui model tridimensional al genunchiului, fără un CT sau RMN dedicat planificării.
În timpul intervenției robotice, efectuate de Dr. Liviu Ojoga, au fost îndepărtate componentele vechi ale protezei și țesuturile fibrotice, a fost restabilit nivelul interliniului articular, iar noile componente au fost poziționate conform planificării realizate cu ajutorul sistemului CORI. Au fost folosite elemente suplimentare pentru stabilitate, iar rotula a fost protezată, cu păstrarea unei cantități cât mai mari de țesut osos.
Datorită evoluției postoperatorii favorabile, Cristian a fost externat la trei zile după intervenție. La mai puțin de trei săptămâni, putea întinde complet genunchiul, cu extensie de 0 grade, iar flexia ajunsese la aproximativ 94–95 de grade. Putea din nou să se încalțe și să își îngrijească singur piciorul, continuând-și programul de recuperare medicală pentru creșterea mobilității și a forței musculare.
La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții care au nevoie de tratament pentru afecțiuni ale articulației genunchiului au acces la consultații de ortopedie, investigații imagistice, evaluare preoperatorie și chirurgie robotică în ortopedie, inclusiv pentru artroplastie primară și revizia protezelor articulare, atunci când există indicație. Intervențiile sunt realizate într-un bloc operator foarte bine dotat, cu suportul Secției ATI de categoria I. Postoperator, pacienții pot opta în continuare pentru serviciile SANADOR, având acces inclusiv la programe individualizate de recuperare medicală, întocmite de un specialist în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte.