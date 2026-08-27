Deformarea piciorului care necesită tratament chirurgical

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 09:03

Monturile nu sunt doar o problemă estetică. Această deformare a piciorului, cunoscută medical ca hallux valgus, poate provoca durere, dificultăți la mers și probleme la purtarea încălțămintei. Simptomele pot fi agravate de pantofii înguști sau cu toc înalt, însă apariția monturilor este influențată și de factori care țin de structura piciorului și de predispoziția familială.

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