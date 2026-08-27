Realitatea.NET
Sanatate· 1 min citire

Deformarea piciorului care necesită tratament chirurgical

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 09:03

Monturile nu sunt doar o problemă estetică. Această deformare a piciorului, cunoscută medical ca hallux valgus, poate provoca durere, dificultăți la mers și probleme la purtarea încălțămintei. Simptomele pot fi agravate de pantofii înguști sau cu toc înalt, însă apariția monturilor este influențată și de factori care țin de structura piciorului și de predispoziția familială.

Tratamentul este stabilit în funcție de severitatea deformării, intensitatea durerii și impactul asupra mersului și activităților zilnice. În formele ușoare sau moderate, măsurile nechirurgicale pot ajuta la reducerea durerii și a disconfortului, însă nu corectează definitiv deformarea. Atunci când simptomele persistă, deformarea este importantă sau mersul este afectat, medicul ortoped poate recomanda tratamentul chirurgical, pentru corectarea montului și ameliorarea durerii.

Aflați mai mult despre tratamentul monturilor de la Dr. Codrin Huszar, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

monturisanadordeformarea piciorului

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe