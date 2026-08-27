Sanatate· 1 min citire
Deformarea piciorului care necesită tratament chirurgical
Monturile nu sunt doar o problemă estetică. Această deformare a piciorului, cunoscută medical ca hallux valgus, poate provoca durere, dificultăți la mers și probleme la purtarea încălțămintei. Simptomele pot fi agravate de pantofii înguști sau cu toc înalt, însă apariția monturilor este influențată și de factori care țin de structura piciorului și de predispoziția familială.
Citește și
- 08:03Spasmul involuntar care poate avea o cauză medicală
- 16:40Criza medicamentelor | Audit general cerut de Cseke Attila la Agenția Medicamentului și în Oncologie
- 15:09Percheziții DNA la Spitalul Municipal Timișoara: Concurs de angajare, suspectat de fraudă
- 13:31SANITAS respinge Legea Salarizării: Salariile din Sănătate, amenințate din 2027
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News