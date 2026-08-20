Criza carburanților lovește puternic Rusia. Aproape 70% dintre benzinării au rămas fără combustibil, iar autoritățile impun raționalizarea

Criza carburanților din Rusia se agravează după atacurile repetate cu drone ucrainene asupra infrastructurii de producție și rafinare. Benzina mai era disponibilă la numai 28% dintre stațiile de alimentare din țară, în scădere puternică de la 41% cu o săptămână înainte. La Moscova, combustibilul se mai găsea la doar una din zece benzinării.
Cozi și raționalizare la benzinării
În Moscova au apărut pentru prima dată cozi la stațiile de alimentare, iar unele companii au început să limiteze cantitatea de carburant cumpărată de șoferi. Gazprom Neft a stabilit temporar o limită de 40 de litri pentru fiecare alimentare, în timp ce Tatneft permite cumpărarea a cel mult 50 de litri de benzină și 60 de litri de motorină. Măsurile încearcă să împiedice epuizarea rapidă a stocurilor disponibile.
Restricții privind vânzarea carburanților au fost introduse în aproape toate regiunile Rusiei. Pe lângă limitarea cantității cumpărate de fiecare client, au apărut sisteme de raționalizare bazate pe coduri QR și scheme de alimentare stabilite în funcție de numărul de înmatriculare al mașinii. Lipsa combustibilului a început astfel să afecteze atât marile orașe, cât și regiunile îndepărtate.
Peste jumătate din capacitatea de rafinare, afectată
Până la începutul lunii iulie, toate marile rafinării din Rusia fuseseră lovite cel puțin o dată. Aproape 12 obiective energetice au fost vizate numai în primele două săptămâni din august, printre acestea aflându-se rafinăria Yaroslavnefteorgsintez din Iaroslavl, două rafinării din Bașkortostan și portul Ust-Luga. Pagubele afectează în prezent 54% din capacitatea totală de rafinare a țării și provoacă un deficit zilnic de producție estimat la aproximativ 35%.
Vladimir Putin a respins ideea că atacurile ar putea avea urmări critice, dar a recunoscut existența unor pagube. Liderul de la Kremlin a susținut că autoritățile cunosc efectele produse asupra sectorului energetic și urmăresc situația.
„Nu există consecințe critice în urma unor astfel de atacuri; nu au existat și nici nu pot exista. Totuși, ele ne provoacă, desigur, daune; acest lucru este evident, îl înțelegem, îl vedem și îl știm.”
Rusia a mărit importurile de carburanți
Pentru a compensa deficitul de pe piața internă, Moscova a interzis în iulie exporturile de benzină și motorină și a început să cumpere cantități suplimentare din alte țări. Importurile feroviare din Belarus au crescut de 25 de ori în perioada ianuarie–iulie, comparativ cu același interval al anului trecut. Rusia a mai importat carburanți din Kazahstan și, pentru prima dată, din Maroc.
Criza a determinat autoritățile să permită din nou comercializarea unor tipuri de carburant cu standarde mai scăzute, interzise în Rusia în anii 2010. Începând cu 5 august, producția, importul și vânzarea benzinei Euro 2, Euro 3 și Euro 4 au fost autorizate pentru o perioadă de aproape un an. Aceste tipuri de combustibil pot afecta motoarele moderne și produc niveluri mai ridicate de poluare.
Protestele față de raționalizare, sancționate
Nemulțumirile provocate de lipsa carburanților și de măsurile de raționalizare au început să fie sancționate de aparatul de securitate. Mai mulți cetățeni din Volgograd și Perm au fost amendați sau plasați în arest administrativ după ce au protestat față de restricții. Oamenii au reclamat și privilegiile acordate unor oficiali la pompele de alimentare, în timp ce șoferii obișnuiți se confruntă cu limite și cozi.