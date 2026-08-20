Criza carburanților lovește puternic Rusia. Aproape 70% dintre benzinării au rămas fără combustibil, iar autoritățile impun raționalizarea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 12:21

Criza carburanților din Rusia se agravează după atacurile repetate cu drone ucrainene asupra infrastructurii de producție și rafinare. Benzina mai era disponibilă la numai 28% dintre stațiile de alimentare din țară, în scădere puternică de la 41% cu o săptămână înainte. La Moscova, combustibilul se mai găsea la doar una din zece benzinării.

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