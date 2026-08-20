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Extern· 1 min citire
Tragedie aviatică în Kenya: șeful spionajului din Ecuador și cinci americani au murit într-un accident de elicopter
Echipe de salvare la locul accidentului aviatic din Kenya (Profimedia)
Publicat20 aug. 2026, 11:51
Actualizat20 aug. 2026, 12:03
Tragedie aviatică în Kenya: șeful serviciilor de informații din Ecuador, soția sa și cinci americani au murit după prăbușirea unui elicopter, în timpul unui tur aerian turistic. Autoritățile anchetează cauza accidentului.
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