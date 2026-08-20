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Tragedie aviatică în Kenya: șeful spionajului din Ecuador și cinci americani au murit într-un accident de elicopter

Echipe de salvare la locul accidentului aviatic din Kenya (Profimedia)

Echipe de salvare la locul accidentului aviatic din Kenya (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 11:51
Actualizat20 aug. 2026, 12:03

Tragedie aviatică în Kenya: șeful serviciilor de informații din Ecuador, soția sa și cinci americani au murit după prăbușirea unui elicopter, în timpul unui tur aerian turistic. Autoritățile anchetează cauza accidentului.

Elicopterul efectua un zbor panoramic de la conservarea Loisaba către zona râului Ewaso Nyiro, o rută populară pentru turiști. Aeronava s-a prăbușit la ora 09:13, într-o zonă greu accesibilă, unde echipele de intervenție au fost îngreunate de terenul accidentat și de incendiul izbucnit la locul impactului.

Potrivit autorităților locale, printre cei decedați se află Michele Sensi‑Contugi – șeful serviciilor de informații din Ecuador, numit în funcție în 2024, alături de soția sa, un important om de afaceri din Statele Unite, precum și alți 4 cetățeni americani.

Statele Unite au confirmat oficial decesul celor cinci americani, iar Ecuadorul a transmis un mesaj de „profundă durere” la moartea oficialului de rang înalt.

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