Tragedie aviatică în Kenya: șeful spionajului din Ecuador și cinci americani au murit într-un accident de elicopter

Publicat 20 aug. 2026, 11:51 Actualizat 20 aug. 2026, 12:03

Tragedie aviatică în Kenya: șeful serviciilor de informații din Ecuador, soția sa și cinci americani au murit după prăbușirea unui elicopter, în timpul unui tur aerian turistic. Autoritățile anchetează cauza accidentului.

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