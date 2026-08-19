Spania, din nou în alertă din cauza incendiilor. Un nou focar masiv a izbucnit la vest de Madrid

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 22:05

Un nou incendiu masiv a izbucnit miercuri la vest de Madrid, la câteva săptămâni după cele mai grave incendii din istoria regiunii, care au dus în iulie la evacuarea a zeci de mii de persoane, relatează AFP.

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