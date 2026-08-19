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Spania, din nou în alertă din cauza incendiilor. Un nou focar masiv a izbucnit la vest de Madrid

FOTO: russpain.com

FOTO: russpain.com

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 22:05

Un nou incendiu masiv a izbucnit miercuri la vest de Madrid, la câteva săptămâni după cele mai grave incendii din istoria regiunii, care au dus în iulie la evacuarea a zeci de mii de persoane, relatează AFP.

Vântul și temperaturile ridicate alimentează flăcările

Nouă avioane de stingere a incendiilor au fost mobilizate pentru a combate incendiul izbucnit în apropierea localității Aldea del Fresno, la aproximativ 50 de kilometri vest de Madrid, pe fondul unor temperaturi caniculare.

Autoritățile au ordonat celor aproximativ 3.500 de locuitori din Aldea del Fresno să rămână în case și au evacuat mai multe locuințe de la periferia orașului. Incendiul a izbucnit în timp ce temperatura atingea 36 °C, iar vântul puternic a alimentat flăcările.

Aproape 60.000 de persoane, evacuate în iulie

În iulie, incendiile forestiere care au făcut ravagii în vestul regiunii Madrid și în provincia vecină Ávila au obligat aproape 60.000 de persoane să-și părăsească locuințele, printre care și locuitorii din Aldea del Fresno. Incendiile au distrus aproximativ 27.000 de hectare în 17 localități numai în regiunea Madrid.

La fel ca vecinii săi europeni, Spania a fost afectată de mai multe valuri de caniculă extremă care au favorizat incendiile forestiere.

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