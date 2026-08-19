Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Spania, din nou în alertă din cauza incendiilor. Un nou focar masiv a izbucnit la vest de Madrid
FOTO: russpain.com
Un nou incendiu masiv a izbucnit miercuri la vest de Madrid, la câteva săptămâni după cele mai grave incendii din istoria regiunii, care au dus în iulie la evacuarea a zeci de mii de persoane, relatează AFP.
Citește și
- 22:51Construcția primelor spânzurători din Israel include loje pentru rudele victimelor. Proiectul promovat de Itamar Ben-Gvir stârnește controverse
- 20:42 Tânără de 29 de ani, ucisă de un urs în timpul unei excursii. Fusese cerută în căsătorie cu o zi înainte
- 20:27Coreea de Nord neagă că intenționează să trimită noi trupe în Rusia. ”Declarația lui Zelenski este nefondată”
- 19:36Rusia se confruntă cu o penurie fără precedent de carburanți. Moscova recurge la importuri pentru a acoperi necesarul intern
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News