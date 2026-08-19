Tânără de 29 de ani, ucisă de un urs în timpul unei excursii. Fusese cerută în căsătorie cu o zi înainte

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 20:42

O excursie care trebuia să marcheze începutul unei noi etape din viața unui cuplu s-a transformat într-o tragedie. O femeie în vârstă de 29 de ani a fost ucisă de un urs în timp ce se afla într-un camping din Munții Altai, în Rusia. Atacul s-a produs la numai o zi după ce tânăra fusese cerută în căsătorie. Informații cu un puternic impact emoțional.

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