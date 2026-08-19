Tânără de 29 de ani, ucisă de un urs în timpul unei excursii. Fusese cerută în căsătorie cu o zi înainte

O excursie care trebuia să marcheze începutul unei noi etape din viața unui cuplu s-a transformat într-o tragedie. O femeie în vârstă de 29 de ani a fost ucisă de un urs în timp ce se afla într-un camping din Munții Altai, în Rusia. Atacul s-a produs la numai o zi după ce tânăra fusese cerută în căsătorie. Informații cu un puternic impact emoțional.
Victima, identificată drept Snejana Koroliova, se afla în zona montană împreună cu logodnicul său. Cei doi își instalaseră cortul în apropierea unui râu, însă în timpul nopții au fost atacați de un urs.
Ursul a intrat în cort în timpul nopții
Potrivit relatărilor despre incident, atacul a avut loc în jurul orei 1:00. Animalul a ajuns la cort și a tras-o pe Snejana afară, în timp ce partenerul ei privea îngrozit și nu a reușit să intervină, arată Daily Mail.
Oamenii aflați în apropierea celor doi au încercat să alunge animalul prin strigăte și zgomote. Nici aceste încercări nu au avut efectul dorit. Ulterior, polițiștii și pădurarii ajunși la fața locului au tras focuri în aer pentru a încerca să determine ursul să se retragă.
Animalul a rămas însă agresiv și a plecat din zonă împreună cu trupul victimei. Conform relatărilor locale, ursul a traversat un râu și ar fi încercat ulterior să ascundă și să îngroape cadavrul în pădure.
Rămășițele femeii au fost găsite ulterior de autorități.
Localnicii susțin că ursul reprezintă în continuare un pericol
Tragedia a provocat panică în comunitatea din apropiere. Localnicii au relatat că mai mulți urși au fost observați în zonă, iar o femeie a povestit că sora sa ar fi avut o întâlnire extrem de periculoasă cu un urs în seara următoare atacului.
Potrivit acesteia, animalul s-a apropiat de femeie, care a reușit să ajungă într-o colibă. Situația ar fi fost detensionată după intervenția unui șofer care a trecut întâmplător prin zonă și a îndreptat farurile mașinii spre urs, determinându-l să fugă.
În urma atacului mortal, autoritățile locale au instituit o perioadă de alertă maximă de zece zile.
Victima fusese cerută în căsătorie cu doar o zi înainte
Moartea Snejanei Koroliova este cu atât mai tragică deoarece tânăra tocmai trăise un moment important din viața sa. Cu o zi înainte de atac, aceasta fusese cerută în căsătorie de partenerul său.
Snejana era absolventă de Drept, practica halterele și lucra în cadrul Ministerului rus pentru Situații de Urgență.
Planurile celor doi au fost însă curmate brutal în timpul excursiei din Munții Altai.
Ancheta continuă după atacul mortal
Parchetul din Republica Altai a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs moartea femeii.
În același timp, autoritățile încearcă să gestioneze situația provocată de prezența urșilor în apropierea zonelor locuite și a locurilor de campare. Animalul considerat responsabil pentru atac nu fusese capturat potrivit relatărilor disponibile.
Reprezentanți ai comunității locale de vânători au pus situația și pe seama modificării perioadei de vânătoare. Aceștia susțin că reducerea sezonului ar fi contribuit la creșterea populației de urși, în condițiile în care hrana naturală ar fi devenit mai greu de găsit.